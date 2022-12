Revanche geglückt

Mannheim. Mit zwei Heimsiegen gegen die Düsseldorfer EG haben sich die Jungadler Mannheim in der U 20 DNL Division I Hauptrundengruppe 1 aus dem Jahr 2022 verabschiedet. Dabei ging es am Samstag torreich zu – mit dem besseren Ende für die Jungadler. So gingen die Mannheimer beim knappen 7:6 (1:0, 5:4, 0:2, 1:0)-Erfolg nach Verlängerung als Sieger vom Eis. Und das, obwohl den Jungadlern noch die beiden Testspiele unter der Woche gegen die in der Quadratestadt gastierende französische U-18-Nationalmannschaft (4:2 und 3:4 n. V.) in den Beinen steckten.

Am Sonntag wurde der DEG-Nachwuchs mit 4:1 (2:0, 1:0, 1:1) bezwungen. Damit nahmen die Mannheimer erfolgreich Revanche für die beiden verlorenen Partien in Düsseldorf (3:4 und 5:6 n. V.). Mit 31 Punkten sind die Jungadler nun punktgleich mit dem Tabellenführer Kölner Junghaie, haben allerdings ein Spiel mehr absolviert. and