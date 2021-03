Ludwigshafen. Wieder kein Sieg für die Eulen Ludwigshafen, der abstiegsbedrohte Handball-Bundesligist verlor am Sonntag in der heimischen Friedrich-Ebert-Halle gegen den TBV Lemgo mit 24:25 (11:15). „Das lief nicht so gut wie zuletzt gegen die Löwen, wir hatten deutlich mehr Probleme. Dennoch muss ich die Mannschaft loben“, sagte Eulen-Coach Benjamin Matschke nach der knappen Niederlage.

AdUnit urban-intext1

Die Eulen gerieten schnell in Rückstand, beim Stand von 3:7 (11.) nahm Coach Matschke die erste Auszeit. Die Eulen hatten danach ihre beste Phase in Durchgang eins und verkürzten auf 7:8 (17.). Zu viele leichte Fehler und Pech im Abschluss sorgten aber dafür, dass Lemgo bis zur Halbzeitpause wieder auf vier Tore davonzog.

Fragwürdiger Strafwurf

Die Eulen erwischten einen guten Start in den zweiten Durchgang. Dietrich und der erneut starke Wagner brachten die Eulen auf 13:15 (32.) heran. Aber immer wenn es schien, dass die Friesenheimer nun endlich loslegen würden, stellten sie sich selbst ein Bein. Eine Viertelstunde vor Schluss führte Lemgo mit 22:18 (45.). Doch die Eulen kämpften. Max Neuhaus übernahm auf der Spielmacherposition Verantwortung, Keeper Tomovski hielt plötzlich glänzend. 100 Sekunden vor Schluss erzielte Wagner mit seinem zehnten Treffer den Ausgleich zum 24:24 (58.), Lemgo startete seinen letzten Angriff. Wieder parierte Tomovski gegen Gedeon Guardiola, doch die Schiedsrichter entschieden zum Ärger der Eulen auf Siebenmeter. „Das war keiner“, befand Eulen-Keeper Tomovski, aber Elisson verwandelte zum 24:25 (59.). Die Ludwigshafener hatten noch rund 30 Sekunden, um auszugleichen, doch Azat Valiullin warf vorbei. „Das Spiel macht trotz des bitteren Ergebnisses Mut“, befand Matschke nach dem harten Kampf ohne Happy End.

Eulen: Skof (1.-8., 10.-22.), Tomovski (9. -10., 22 bis 60.) – Dietrich (3), Wagner (10), Neuhaus (4/1), Klimek (2), Durak (1), Haider (1), Remmlinger (1), Bührer (1), Valiullin (1). bol