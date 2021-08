Relindis Agethen nicht zu bremsen

Frankfurt/Heidelberg. Triathletin Relindis Agethen von der MTG Mannheim ist nicht zu bremsen. Die zweifache baden-württembergische Meisterin der AK 35 triumphierte auch beim Frankfurter City-Marathon. Auf der olympischen Distanz mit 1,5 km Schwimmen (25:42 min), 40 km Radfahren (1:12:53 std.) und 10 km Laufen (40:14 min) dominierte sie die Konkurrentinnen ihrer Altersklasse und landete am Ende in 2:25,34 std. auf Rang fünf der Gesamtwertung aller 223 Starterinnen.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Derweil finden auch die MTG-Frauen in der BW-Liga langsam zu ihrer Form. Nach dem letzten Platz zum Auftakt in Darmstadt steigerte sich das Team in der Besetzung Anna Manzano (29:04 min), Maja Hornig (30:10 min) und Sandra Werner (35:12 min) beim ersten dezentralorganisierten Swim & Run (500 Schwimmen, 5000 Meter Laufen) auf Rang elf. sd