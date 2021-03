Großsachsen. Der TVG Großsachsen vermeldet die Vertragsverlängerung von drei Eigengewächsen: Sowohl Simon Reisig, als auch Mika Schüler und Marius Schneider bleiben dem Handball-Drittligisten erhalten. Mit Reisig bleibt nicht nur ein Führungsspieler, sondern auch der Kapitän auf dem Saasemer Schiff. „Die Stimmung in der Mannschaft ist außergewöhnlich. Es ist toll, die Entwicklung dieses Teams in den letzten drei Jahren miterlebt zu haben. Außerdem ist es für mich etwas Besonderes, in meinem Heimatverein, bei dem ich als Vierjähriger das Handball-ABC gelernt habe, hochklassig Handball spielen zu können.“

Sehr zur Freude des Sportlichen Leiters Thomas Zahn. „Simon ist mit seiner Erfahrung nicht mehr wegzudenken. Sowohl im Angriff als auch in der Abwehr ist er ein fester Bestandteil. Wir hoffen, dass er auch nächste Saison als Leistungsträger konstant seine Führungsqualitäten auf den Platz bringt.“

Schneider und Schüler bleiben

Simon Reisig war schon als Vierjähriger für den TVG am Ball. © Hofmann/ü/TVG

Auch Rechtsaußen Marius Schneider ist ein echter Saasemer. „Ich bin hier zuhause, daher möchte ich auch hier spielen, wenn ich die 3. Liga vor der Haustür habe.“ Nach einem Kreuzband- sowie einem Meniskusriss arbeitete der 24-Jährige in den vergangenen beiden Jahren größtenteils solo am eigenen Comeback. Für Zahn war eine Vertragsverlängerung kein Thema: „Wir sind überzeugt, dass er in der kommenden Saison eine gute Rolle spielen kann, wenn er verletzungsfrei bleibt und weiter so hart an sich arbeitet.“

Auch Youngster Mika Schüler, im vergangenen Jahr von der Jugend der TSG Friesenheim zurück zu seinem Heimatverein gekommen, soll sich auf der Mitte weiterentwickeln. „Die Mannschaft und der gesamte Verein geben mir ein sehr familiäres Gefühl. Hier herrscht genau die richtige Mischung aus Ernsthaftigkeit und der nötigen Lockerheit.“ ch/ü