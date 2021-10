Reise nach Belgien hinterlässt Spuren

Mannheim. Während die Herren des Mannheimer HC schon am Freitag (20 Uhr) in der Bundesliga beim Aufsteiger SC Frankfurt 1880 zum Flutlichtspiel antreten, ist der TSV Mannheim Hockey am Sonntag (14 Uhr) beim Titelverteidiger Rot-Weiss Köln zu Gast. „Es ist nicht unbedingt das angenehmste Spiel am Freitagabend in Frankfurt, aber wir wollen die ganze offensive Kraft, die wir zuletzt hatten, in Tore umwandeln und freuen uns auf das Spiel“, weiß MHC-Co-Trainer Peter Maschke, dass Spiele gegen den SC 80 durchaus Derbycharakter haben.

Während des EHL Ranking Cups in Brasschaat (Belgien) haben die Blau-Weiß-Roten zuletzt auf internationaler Bühne sieben Tore in zwei Spielen erzielt. Maschke bedauert, dass die Auftritte in der europäischen Königsklasse im Kader Spuren hinterlassen haben. „Linus Müller ist erkältet, Guido Barreiros hat Probleme am Knöchel“, müssen Maschke und MHC-Chefcoach Andreu Enrich zudem bis zum Beginn der Hallenrunde auf den schon länger verletzten Alexander Schöllkopf verzichten. „Für uns gilt es jetzt, wieder gut in den Bundesligaalltag zurückzufinden“, sagt Maschke.

Köln das Maß der Dinge

Guido Barreiros plagt sich mit Knöchelproblemen herum. © Pix

Die im Moment wohl höchste Hürde in der Feldhockey-Bundesliga wartet am Sonntag in Köln auf den TSVMH. Der Titelverteidiger aus der Domstadt hat sich in der Liga noch keine Blöße gegeben und sechs Siege aus sechs Spielen eingefahren. „Rot-Weiss Köln ist in bestechender Form und auf jeder Position überragend besetzt“, sagt TSVMH-Coach Carsten-Felix Müller, der die Schwarz-Weiß-Roten gemeinsam mit Alexander Vörg trainiert: „Wir haben Bock, uns gegen so einen starken Gegner zur Wehr zu setzen“, weiß Müller, dass die TSVMH-Herren im Rheinland nichts zu verlieren haben.

Rot-Weiss Köln war am vergangenen Wochenende ebenfalls beim EHL Ranking Cup aktiv, hatte dort aber nur ein Spiel, nachdem Ak Bars Kazan seine Teilnahme zurückgezogen hatte. Gegen die gastgebenden KHC Dragons Brasschaat verloren die Domstädter mit 1:5. and

