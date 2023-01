Rehberg nervenstark

Nußloch. Max Rehberg hat beim ITF-Weltranglistenturnier im Nußlocher Racket Center das Achtelfinale erreicht. Der 19-Jährige von Tennis-Bundesligist Grün-Weiss Mannheim schlug beim MLP-Cup am Mittwochabend nach fast zwei Stunden Spielzeit Tim Handel mit 7:6 und 7:6. Den Tiebreak im ersten Durchgang erkämpfte sich der an sieben gesetzte Rehberg mit 12:10. Am Donnerstag trifft der Rechtshänder im Achtelfinale auf Peter Heller.

Für Philip Florig von Grün-Weiss, der eine Wildcard für das Hauptfeld beim MLP-Cup erhalten hatte, ist das Turnier dagegen schon beendet. Der 19-Jährige unterlag dem Tschechen Hynek Barton mit 4:6 und 4:6. Der topgesetzte Brite Jan Choinski erreichte dagegen die nächste Runde. Er schlug Daniele Capecchi aus Italien in drei Sätzen. jab