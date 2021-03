Kaiserslautern. Die Partie in der 3. Fußball-Liga zwischen dem 1. FC Kaiserslautern und dem FSV Zwickau ist am Samstag wegen Unbespielbarkeit des Platzes abgesagt worden. Nach heftigen Regenfällen am Vormittag stand der Platz im Fritz-Walter-Stadion unter Wasser. „Es war nicht möglich, ein richtiges Fußballspiel zu gewährleisten. Die Verletzungsgefahr war einfach zu groß“, sagte Kaiserslauterns Sport-Geschäftsführer Thomas Hengen.

Der Anpfiff war zunächst um eine Stunde auf 15 Uhr verschoben worden. Nach einer weiteren Begutachtung entschied die Platzkommission, das Spiel abzusagen.

Ende Februar hatten die Pfälzer im Fritz-Walter-Stadion einen neuen Rasen verlegt. Dieser war aber immer noch nicht endgültig angewachsen, so dass das Wasser nicht richtig ablief. „Ich gehe nicht davon aus, dass das ein dauerhaftes Problem ist. Wir werden uns aber Anfang nächster Woche zusammensetzen und schauen, woran es lag“, sagte Hengen. dpa