Rechtzeitig abmelden

Mannheim. Wie bei den Fußballprofis der Bundesligen endet auch für Vertragsspieler und Amateure von der 3. Liga bis zur Kreisklasse C am Montag, 31. Januar 2022, um 24 Uhr die Wechselperiode II. Einbezogen in diese Regelung sind auch der ältere A-Junioren-Jahrgang (2003) sowie der gesamte Frauenbereich einschließlich des älteren B-Juniorinnen-Jahrgangs (2005).

Bis zu diesem Stichtag müssen der Passstelle des Badischen Fußballverbandes alle erforderlichen Unterlagen vorliegen oder online beantragt sein, um im Falle einer Freigabe das sofortige Spielrecht für den neuen Verein zu erhalten.

Bei einem Vereinswechsel durch „Antragstellung-Online“ muss dieser bis spätestens 31. Dezember erfasst werden, so dass die fristgerechte Abmeldung gewährleistet ist. Eine nachträgliche Freigabe kann bis spätestens 31. Januar, 24 Uhr online beantragt werden, damit diese noch berücksichtigt werden kann. Diese kann allerdings nur der aufnehmenden Verein anzeigen.

Bei einem Wechsel bedarf es in der Wechselperiode ll der Zustimmung des abgebenden Vereins, sofern der Spieler die sofortige Spielerlaubnis erhalten soll. Bei Vertragsspielern muss dies in Form einer Vertragsauflösung in beidseitigem Einvernehmen (gilt als Zustimmung) fristgerecht erklärt werden. Zusätzlich muss der Spieler online abgemeldet werden. Die Vertragsauflösung sowie die Abmeldung müssen bis zum 31. Dezember erfolgen, wenn der Spieler eine Spielerlaubnis als Amateur erhalten soll. Erhält der Spieler einen Folgevertrag beim neuen Verein, muss die Vertragsauflösung auf spätestens 31. Januar datiert sein und bei der Passstelle eingereicht werden.

Zudem muss der neue Vertrag spätestens zum 1. Februar beginnen und mit dem Antrag auf Vereinswechsel bis spätestens 31. Januar vorgelegt werden. red