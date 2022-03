Ratlos und fassungslos

Schwetzingen. Die SG Leutershausen ist im Derby bei der HG Oftersheim/Schwetzingen untergegangen. Der Handball-Drittligist verlor nicht nur das Spiel mit 31:38 (14:14), sondern büßte damit auch die Chance ein, die Aufstiegsrunde aus eigener Kraft zu erreichen. Nach 60 Minuten machte sich Fassungslosigkeit breit unter den mitgereisten Zuschauern und auch im Team der SGL.

„Wir haben eine gute erste Halbzeit gespielt bis zum 11:8, dann haben wir in der Abwehr nachgelassen“, sagte SGL-Trainer Marc Nagel. Nach der Pause spielte die HG nicht wie ein Schlusslicht und setzte den Lauf von vor der Halbzeit fort. Nach 45 Minuten führten die Gastgeber vorentscheidend mit 27:19. „Im Moment ist es hart, klar. Da müssen wir durch“, forderte Nagel. Nun beginnt die Aufarbeitung des Spiels. Gleichzeitig macht sich die leise Hoffnung breit, dass Dansenberg am Dienstag in Horkheim vielleicht doch patzt, um eine weitere Chance zu bekommen, um zu zeigen, dass die SGL mehr kann als das, was sie am Samstagabend in der Schwetzinger Nordstadthalle gezeigt hat.

SGL-Tore: Pauli (7/2), Schreiber (5), Ruß (4), Bitz (4), Beganovic (2), Bauer (2), Rolka (2), Stippel (2), Leibnitz (2), Schmitt (1). red