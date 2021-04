Füssen/Mannheim. Bei der Vorbereitung auf die Fraueneishockey-WM in Kanada (6. bis 16. Mai) kam Fine Raschke vom Fraueneishockey-Bundesligateam der Mad Dogs Mannheim bei den beiden WM-Tests gegen Österreich zu ihrer Länderspielpremiere in der deutschen Nationalmannschaft.

Die 18-jährige Verteidigerin, die zusätzlich zu ihren Bundesligaspielen für die Mad Dogs Mannheim im Erwachsenenbereich auch in ihrer Heimatstadt Wolfsburg für den Eishockey-Nachwuchs der Young Grizzlys Wolfsburg aufläuft, kam dabei sowohl beim 5:1 (1:0, 1:1, 3:0)-Auftaktsieg, als auch bei der 2:3 (1:0, 0:2, 1:0, 0:1) Niederlage nach Verlängerung im Bundesleistungszentrum in Füssen zum Einsatz. Raschke führte als Kapitänin die deutschen U-18-Juniorinnen im Januar 2020 zurück in die Erstklassigkeit.

Ab dem 16. April beginnt für die Damen des Deutschen Eishockey-Bundes (DEB) die heiße Phase der WM-Vorbereitung. Vor dem Abflug nach Kanada am 22. April muss dabei der Kader noch um fünf Spielerinnen reduziert werden. Bei der WM in Halifax und Truro sind nur drei Torhüterinnen und 20 Feldspielerinnen zugelassen. and