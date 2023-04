Quintett will zur WM

Füssen. Die deutschen U-18-Junioren bereiten sich derzeit im Eishockey-Bundesleistungszentrum in Füssen auf die WM vom 20. bis 30. April in der Schweiz vor. Für den WM-Vorbereitungslehrgang hat Bundestrainer Alexander Dück mit den beiden Verteidigern Paul Mayer und Lua Niehus sowie den drei Stürmern Kevin Bicker, Linus Brandl und Maurice Hildebrand dabei auch fünf Spieler des deutschen U-20-Meisters Jungadler Mannheim ins Aufgebot berufen.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Die U 18 des DEB testet am Gründonnerstag gegen den EV Füssen, danach stehen am Samstag und Sonntag zwei Testspiele in Cham gegen die Eidgenossen an. Am 17. April ist noch ein weiterer Test gegen Lettland vorgesehen. An diesem Tag soll dann auch der Kader für die U-18-WM bekannt gegeben werden. and