Quintett gegen China dabei

S´Hertogenbosch. Mit gleich zwei Teams werden die deutschen Hockeydamen am Samstag (14 Uhr) und Sonntag (13.30 Uhr) im niederländischen s´Hertogenbosch die beiden FIH Pro League-Spiele gegen China bestreiten. So nutzen die deutschen U-21-Juniorinnen mit Lisa Mayerhöfer, Paulina Niklaus (beide Mannheimer HC), Tara Duus (TSV Mannheim Hockey) und Torhüterin Leonie Weißenberger (Feudenheimer HC) das Samstagsspiel gegen China zur Vorbereitung auf die U 21 EM im belgischen Ghent (24. bis 30. Juli).

Am Sonntag tritt dann der deutsche WM-Kader mit Sonja Zimmermann (Mannheimer HC) zur Generalprobe gegen die ebenfalls für die WM in Spanien und den Niederlanden (1. bis 17. Juli) qualifizierten Chinesinnen an. Beide Spiele werden ebenso wie die WM im Juli auf DAZN live übertragen. and