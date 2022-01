Querfeldein statt große Rundfahrten

Mannheim. Zuerst auf der Bahn und dann ab querfeldein ins Gelände. Am Samstag fand im Mannheimer Radstadion der fünfte und finale Lauf des „Cyclocross-Cups“ statt. Das Wetter spielte mit, rund 200 Zuschauer kamen über den Tag verteilt ins Stadion. Der RRC Endspurt Mannheim zeichnete für die Organisation der Veranstaltung verantwortlich.

Für den Heidelberger Radprofi Max Walscheid war der Lauf mal etwas ganz anders. Normalerweise ist der 28-Jährige im Straßenradsport auf der Straße zu Hause. 2014 wurde der gebürtige Neuwieder dort auch Weltmeister in der U 23. Walscheid, der bis zu der Auflösung des Profiteams Ende des vergangenen Jahres für die südafrikanische Mannschaft Qhubeka Nexthash fuhr und mittlerweile beim französischen Rennstall Cofidis unter Vertrag steht, ist amtierender Weltmeister und Vize-Europameister in der Mixed-Staffel. In Mannheim wollte Walscheid einmal mehr neue Wege gehen. Eigentlich ist das Kraftpaket ein Sprinter, mit seiner Größe von 1,99 Metern und knapp 90 Kilogramm zeigte Walscheid in seinem gelben Dress am Samstag aber auch, dass er es ziemlich gut im Gelände kann. „Für mich ist das das dritte Cross-Rennen in diesem Winter gewesen. Ich wollte mal was Neues machen“, so Walscheid. „Für mich ist Cyclo-Cross einfach das perfekte Training. Ich denke, ich bin gut für die kommende Saison vorbereitet. In Mallorca gilt es nun, sich den letzten Schliff zu holen, und dann will ich mit meinem neuen Team Erfolg haben.“

Starker das Maß der Dinge

Am liebsten würde Walscheid auf der Straße wieder an die Leistungen von 2021 anknüpfen. EM-Silber, WM-Gold, dazu sehr gute Leistungen beim Giro, der Tour de France und Platz zwölf bei Paris-Roubaix. Vor allem im Sprint und Zeitfahren will der Cofidis-Profi wieder für Furore sorgen. Beim Lauf in Mannheim fuhr der Straßenspezialist am Ende auf Rang sechs. Er war damit vollauf zufrieden. Im Gesamtklassement des Cyclocross-Cups bedeutete das für Walscheid den zweiten Rang. Für den Neuling im Querfeldein ein super Ergebnis.

Mit dem Lauf in Mannheim ging auch die Rennserie zu Ende, die zum ersten Mal in dieser Form durchgeführt wurde. Wieder eine Nummer für sich beim abschließenden Eliterennen war Sascha Starker.

Für den Mann vom SSC Bensheim erwies sich die Umgebung rund um das Rudi-Altig-Stadion erneut als Lieblingsstrecke. Er gewann vor Lars Hemmerling (Team Beacon) und Louis Krauss (Stevens Racing Team). Starker machte mit dem Triumph in Mannheim zugleich den Sieg in der Gesamtwertung perfekt. „Das war wieder ein tolles Rennen hier“, befand der 31-Jährige Marketing-Manager von der Bergstraße.

Bei den Frauen siegte Lisa Heckmann vom Kurschat Consulting Racing Team vor Isabelle Kempfert (RV Stuttgardia Stuttgart) und Coralie Rehm (VC Bischwiller). Damit holte sich die Tagessiegerin auch den Gesamtwettbewerb vor Rehm. Deren französische Landsfrau Estelle Petithory wurde in der Endtabelle Dritte.

Heckmann siegt bei den Frauen

Cup-Leiter Tobias Deprie lobte die Organisatoren um den RRC-Präsidenten Ralf-Peter Fackel: „Das war wieder eine sehr schöne Veranstaltung, sehr gut organisiert und mit viel Zuschauerzuspruch. Die Serie wurde gut angenommen. Wenn es die äußeren Bedingungen zulassen, findet sie 2022/23 wieder statt.“

Dass Walscheid am Cup teilnahm, fand Deprie ebenfalls sehr gut. „Er hat als Schirmherr auch die Siegerehrung bei den Jugendlichen gemacht. Dass ein Tour-de-France-Teilnehmer hier mal mit dabei ist, ist natürlich für alle Fahrer etwas ganz besonders. Er ist ein echtes Vorbild“, lobte der Cup-Organisator den Auftritt des Straßenprofis.

