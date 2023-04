Quer durch die Republik

Schwetzingen. Die reguläre Spielzeit in der 3. Liga der Handballer ist für die meisten Teams vorbei. Einige sind abgestiegen, ein paar im Mittelfeld gelandet, andere hingegen wollen oder müssen nachsitzen. Die einen sind jene, die nach höherem, dem Aufstieg oder einer Teilnahme am DHB-Pokal, streben. Die anderen wollen den Abstieg vermeiden. Dazu gehört die HG Oftersheim/Schwetzingen.

Kirchzell, Bayreuth, Lippe und Flensborg sind die Namen der Aufgaben, die dem Handball-Drittligisten jetzt bevorstehen. Dies liest sich im ersten Augenblick nicht sonderlich furchterregend, allerdings wird die Angelegenheit beim genaueren Hinschauen differenzierter und diffiziler.

Gespielt wird im Modus von Hin- und Rückspiel, jeder gegen jeden. Es sind also noch acht Partien zu absolvieren. Und nur für den Gesamtsieger ist ein Ticket zum Ligaverbleib reserviert. Es sei denn, einer dieser fünf Elftplatzierten verzichtet (absolut unwahrscheinlich) oder ein Aufstiegskandidat aus den Oberliga-Bereichen nicht sein Mandat nicht wahr. Aber auch hier zeichnet sich keine große Entwarnung ab. So weit zu lesen, wollen fast alle, die es schaffen könnten hoch.

TV Kirchzell ein alter Bekannter

TV Kirchzell, HaSpo Bayreuth, DHK Flensborg und TH Lippe sind also die Kontrahenten, die es gilt, allesamt hinter sich zu lassen. Mit den beiden bayerischen Clubs TV Kirchzell und HaSpo Bayreuth hatte die HG bereits in jüngster Vergangenheit zu tun. Kirchzell trotzte Oftersheim/Schwetzingen im November 2019 ein Remis ab. Das Rückspiel in der Nordstadthalle kam wegen Corona nicht mehr zur Austragung.

In der Folgesaison 20/21 waren die Bayreuther Franken mit den Kurpfälzern in einer Staffel eingruppiert. Der frühzeitige Rundenabbruch verhinderte aber jegliches Aufeinandertreffen. Flensborg und Lippe sind hingegen für die süddeutsche Handballlandschaft eher unbeschriebene Blätter, deren Background (Zusammenarbeit mit den Bundesligisten Flensburg-Handewitt und Lemgo) aber jedem Gegner zum Verhängnis werden könnten – zumindest aber Respekt einflössen. mj/ü