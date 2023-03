Quartett spielt um den Titel

Mannheim. In der Quadratestadt werden am Wochenende fleißig die Daumen gedrückt und das sowohl beim Mannheimer HC als auch beim TSV Mannheim Hockey. Jeweils zwei männliche Nachwuchsteams beider Clubs stehen am Wochenende in den DM-Endrunden um die deutsche Hallen-Meisterschaft.

So sind die U 18-Juniorinnen des MHC in Mülheim/Ruhr bei den deutschen Titelkämpfen gefordert. Zur U 16 DM-Endrunde nach Köln richten sich dann sogar die Blicke beider Clubs. Sowohl der MHC (Vorrundengruppe A) als auch der TSVMH (Vorrundengruppe B) sind dort am Start. Die U 14 des TSVMH spielt im Hamburg um deutsche Meisterehren and