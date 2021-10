Punktepolster für den Winter

Mannheim. Bevor die Feldhockey-Bundesliga in die Winterpause geht, stehen den beiden Bundesligateams aus Mannheim noch zwei Heimspiel-Doppelpacks ins Haus, die auch schon Fingerzeige für die Anfang April 2022 beginnende und verkürzte Rückrunde beinhalten. Dann wird nur noch innerhalb der jeweils eigenen Staffel gespielt. Den Anfang machen am Samstag (13.30 Uhr) die Herren des TSV Mannheim Hockey mit dem Heimspiel gegen den Berliner HC.

„Wir sehen den BHC als absolutes Top-Team, gegen das wir an die Leistung aus dem Derby anknüpfen müssen, um eine Chance haben“, bezieht sich TSVMH-Trainer Carsten-Felix Müller dabei vor allem auf die gute Defensivleistung bei der 1:4-Niederlage gegen den MHC. Die Berliner belegen in der Staffel A Platz vier vor den TSVMH-Herren, womit ein Heimsieg für die Turner die kleine Hoffnung aufs Viertelfinale nähren würde. Da es aber wohl eher auf die erneute Play-down-Teilnahme hinausläuft, ist das Sonntagsheimspiel (12 Uhr) gegen den Nürnberger HTC das wichtigere Spiel. Zum gegenwärtigen Zeitpunkt würde man im Kampf um den Klassenerhalt die beiden Play-down-Duelle gegen die Franken bestreiten. „Gegen den NHTC geht es ganz klar darum, zu punkten und somit eine solide Ausgangsposition für die Rückrunde zu schaffen“, sagt Müller.

Enrich erwartet „großen Kampf“

TSVMH-Coach Müller will gegen Nürnberg unbedingt punkten. © pix

Für die MHC-Herren geht es in der Staffel B dagegen sogar um Platz eins. Die Blau-Weiß-Roten liegen nur einen Zähler hinter Vizemeister Uhlenhorst Mülheim, der die Staffel anführt und es am Wochenende mit Titelverteidiger Rot-Weiss Köln zu tun bekommt. Den Kölnern konnten die MHC-Herren zuletzt in beeindruckender Manier mit 2:0 die erste Saisonniederlage zufügen. „Wir waren zuletzt mit unserem Sechs-Punkte-Wochenende sehr glücklich und müssen nun schauen, dass wir genau da weitermachen und die Hinrunde gut abschließen“, blickt MHC-Trainer Andreu Enrich auf den Doppelpack in der MHC Arena.

Dabei ist am Samstag (16 Uhr) zunächst der Nürnberger HTC am Neckarplatt zu Gast, bevor am Sonntag (14 Uhr) der Berliner HC seine Visitenkarte abgibt. „Gegen den NHTC kann es sein, dass wir auch ein paar junge Spieler einsetzen, die sonst nicht so zum Zuge kommen. Gegen den BHC wird es dann ein großer Kampf, schließlich haben wir die beiden Spiele in der vergangenen Saison gegen sie verloren“, sinnt Enrich auf Revanche. and

