Prüfstein Spanien

Heidelberg. Nach der deutlichen, aber zu erwartenden Niederlage für Deutschlands 15er-Rugby-Nationalmannschaft zum Saisonauftakt bei Serien-Europameister und Topfavorit Georgien geht es nun im ersten Heimspiel der Rugby Europe Championship gleich gegen den nächsten „schweren Brocken“. Am Sonntag empfangen die Schwarzen Adler um 14.30 Uhr im Heidelberger Fritz-Grunebaum-Sportpark die Vertretung Spaniens.

Viele werden vermuten, dass es nach dem Georgien-Spiel eigentlich nur leichter werden kann. Die realistische Einschätzung ist allerdings eine andere. Der Weltranglisten-16. aus Spanien war in der abgelaufenen EM-Spielzeit schließlich Zweiter hinter Georgien und eigentlich für die WM qualifiziert, bevor den Iberern am grünen Tisch wegen des Einsatzes eines nicht spielberechtigten Stürmers zehn Punkte abgezogen wurden. Beim letzten Aufeinandertreffen unterlagen Deutschlands Rugby-Männer 2019 den Iberern in Köln mit 10:33.

Edo Stella (re.) ist bei der DRV-Auswahl für die Kicks zuständig. © Keßler/DRV

„Spanien verfügt über eine auf diesem hohen Niveau sehr erfahrene Mannschaft, die einen ganz anderen Stil pflegt als Georgien“, weiß der deutsche Nationaltrainer Mark Kuhlmann. „Deren Spiel ist sehr quirlig und sicher nicht weniger schnell als zuletzt das von Georgien.“ Gegen die Niederlande gab es zuletzt mit 28:20 zwar einen eher knappen, aber nie wirklich gefährdeten Sieg. „Spanien hat ein paar Fehler gemacht, welche die Niederländer gut ausgenutzt haben.“ red