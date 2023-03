Prominente Verstärkung

Oftersheim. Zum Endspurt der Hauptrunde in der 3. Handball-Liga hat die HG Oftersheim/Schwetzingen ihren ersten externen Zugang für die nächste Spielzeit bekanntgegeben. Mit Jan Remmlinger vom Zweitligisten Eulen Ludwigshafen kommt dabei ein gewaltiger Erfahrungsschatz für den Rückraumbereich. Der frühere Junioren-Nationalspieler aus dem Jahrgang 1994 stammt ursprünglich aus der Jugendschmiede der JSG Balingen/Weilstetten. Schnittpunke mit der HG Oftersheim/Schwetzingen gab es da zwangsläufig in seiner Karriere schon einige, nicht nur in der Jugendzeit unter anderem mit dem aktuellen, ein Jahr älteren HG-Coach Christoph Lahme, der jetzt ein guter Kumpel von ihm ist.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Für Martin Schmitt, den sportlichen Leiter der HG Oftersheim/Schwetzingen, ist der Exilschwabe der Wunschspieler im Rückraum: „Sowohl seine sportliche Qualität als auch die Erfahrung in vielen Spielen der 1. und 2. Bundesliga werden unseren jungen Spielern in engen Situationen helfen. Auch für die Weiterentwicklung im Training ist er wichtig für die junge Mannschaft.“

Remmlinger selbst freut sich ebenfalls auf die neue Aufgabe: „Ich habe immer nur Gutes über die HG gehört, habe auch viel Gutes gesehen bei den Spielen, bei denen ich in der Halle war. Deshalb freue ich mich besonders auf die Heimspiele in der Nordstadthalle.“ mj/ü