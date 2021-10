Prickelndes Verfolger-Duell

Mannheim. Die SpVgg Wallstadt trifft auf den VfB Gartenstadt – das Verfolgerduell in der Fußball-Kreisliga. Beide Teams lauern hinter der Tabellenspitze, haben Tuchfühlung zum Zweiten MFC 08 Lindenhof. Der Sieger des Duells wird weiter vom Aufstieg träumen, der Verlierer muss seine Ambitionen vorerst drosseln. „Es geht um viel, wir können am Sonntag eine wichtige Weiche stellen“, freut sich deshalb VfB-Coach Markus Urban auf das Mannheimer Derby.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Gartenstadts Timo Zuffinger rechnet sich auch in Wallstadt etwas aus. © Berno Nix

Junges Team, junger Trainer

Der 34-Jährige hat mit seiner jungen Mannschaft bisher überrascht, auch er selbst hat mit dem vierten Platz nicht gerechnet: „Wir haben schon in der Vorbereitung gemerkt, dass wir Qualität in der Mannschaft haben, dass es aber so gut läuft, das war nicht abzusehen. Das Team ist sehr jung, immer wieder müssen wir mit einer anderen Formation spielen, daher sind wir mit der bisherigen Saison sehr zufrieden.“

Die Gelben Bären konnten ihren Kader vor Saisonbeginn noch mit den erfahrenen Offensivkräften Dominik Wallerus und Cem Kuloglu sowie Goalkeeper Chris Liebe bereichern (alle von Türkspor Mannheim), dennoch spielt der VfB mit einem der jüngsten Teams der Liga. „Ich bin auch selbst in meiner ersten Trainersaison, vermutlich wäre es daher nicht so einfach für mich, eine durchweg gestandene Mannschaft zu coachen“, sagt Urban und bastelt schon eifrig am Match-Plan für das Topspiel der Kreisliga. Dass Gartenstadt auf Sieg spielen wird, steht für den Trainer außer Frage, das Selbstvertrauen zieht er vor allem aus der Partie gegen Rheinau (0:0). „Wir konnten da einem Topteam der Liga standhalten. Mit ein bisschen Glück und der identischen Taktik ist der Dreier gegen Wallstadt drin“.

Auch Wallstadt-Coach Michael Wagner hat seine Strategie bereits ausgeklügelt: „Wir wollen sie früh attackieren und gar nicht zur Entfaltung kommen lassen. Das ist ein Derby, das wird richtig spannend“.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Die Wallstädter konnten sich nach der Niederlage gegen Lindenhof (1:3) rehabilitieren, mit 4:1 gewann die Wagner-Elf bei Schlusslicht Friedrichsfeld und ist wieder in der Spur. Gegen Gartenstadt soll auch das starke Teamgefüge helfen: „Wir spielen schon seit zwei Jahren mit der fast identischen Mannschaft, das ist ein klarer Vorteil. Mit unserer Erfahrung und unserem Spiel wollen wir die drei Punkte bei uns behalten“, so Wagner. bah