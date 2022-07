Präsidium bestätigt

Mannheim. Bei der Mitgliederversammlung des Badischen Rennvereins Mannheim-Seckenheim ist das Präsidium mit Präsident Stephan Buchner und den Vizepräsidenten Peter Gaul und Thomas Steitz mit großer Mehrheit wiedergewählt worden. Die Wahlperiode umfasst drei Jahre, wobei Gaul und Buchner angekündigt haben, danach nicht mehr zur Verfügung zu stehen. Vor diesem Hintergrund muss eine Nachfolgelösung gefunden werden. Hierbei soll auch eine Neuausrichtung im Vorstand helfen.

In dieses Gremium wurden Michaela Keinert, André Gauch und Tommaso Scardino gewählt. Gaby Gaul und Johann Henrich Delius wurden in ihren Ämtern bestätigt. Katrin Klein trat aus persönlichen Gründen nicht mehr an, sie wurde jedoch in den Beirat gewählt. Wirtschaftlich steht der Verein trotz der beiden Coronajahre und schwieriger Rahmenbedingungen auf einem gesunden Fundament. red