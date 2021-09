Polo ärgert MHC und TSVMH

Mannheim. Für den Hamburger Polo Club hat sich die Fahrt nach Mannheim doppelt gelohnt. Nachdem das vom ehemaligen MHC-Spieler Matthias Witthaus gecoachte Team aus der Hansestadt am Samstag mit dem 4:1 (2:0) beim TSV Mannheim Hockey schon drei Zähler verbucht hatte, nahmen die Norddeutschen am Sonntag durch einen 4:3 (3:3)-Erfolg beim Mannheimer HC auch am Neckarplatt die drei Punkte mit.

„Wenn du in einem Heimspiel drei Tore schießt, ist das gut, aber du kannst zu Hause keine vier Gegentore kassieren“, fand MHC-Co-Trainer Peter Maschke die Fehlerquote der Blau-Weiß-Roten zu hoch, um Zählbares mitzunehmen. Dabei sah es zunächst so aus, als könnte der MHC nach dem 6:0 (3:0)-Kantersieg vom Vortag gegen den UHC Hamburg erneut drei Punkte holen. Polo ging zwar durch den neuseeländischen Strafeckenspezialist Kane Russell früh mit 1:0 (4./Strafecke) in Führung, aber auch auf MHC-Seite gibt es mit Gonzalo Peillat einen solchen Spezialisten. Nachdem dieser schon am Vortag gegen den UHC Hamburg drei Strafeckentreffer erzielt hatte, traf er nun auch gegen Polo und machte aus dem 0:1 mit zwei verwandelten Standards in der 11. und 13. Minute ein 2:1 für den MHC.

Zu Beginn des zweiten Viertels sollte es noch besser kommen, als Tim Seagon auf 3:1 (19.) erhöhte, doch in den Jubel hinein verkürzte Paul Simth auf 3:2 (20.). Max Silanoglu glich wenig später zum 3:3 (25.) aus. In Hälfte zwei traf dann Lasse Mink zum 4:3 (37.) für Polo.

TSVMH erkämpft sich einen Punkt

Der UHC Hamburg, der beim 0:6 gegen den MHC nicht nur die drei Tore von Peillat, sondern auch Treffer von Raphael Hartkopf, Danny Nguyen und Justus Weigand schlucken musste, war am Sonntag bei den TSVMH-Herren zu Gast, wo sich beide Teams mit einem 2:2 (0:2)-Unentschieden trennten. Nachdem der UHC zur Halbzeit mit 2:0 vorne lag, waren es nach Wiederanpfiff die Turner, die den Ton angaben und durch die beiden Treffer von Philip Schlageter (32./Strafecke und 56.) zum 2:2-Ausgleich kamen.

„In der ersten Halbzeit war der UHC die bessere Mannschaft, in der zweiten Halbzeit waren wir das – daher geht das Unentschieden schon in Ordnung“, bekannte TSVMH-Trainer Alexander Vörg, der am Vortag gegen Polo nur den späten Ehrentreffer von Robert Benson zum 1:4 (60.) bejubeln durfte.