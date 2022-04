Pokalsieg, Meister, Aufstiegsfeier

Mannheim. Das zweite Damenteam der VSG Mannheim DJK/MVC hat eine nahezu perfekte Saison gespielt. Die Volleyballerinnen sicherten sich nach dem Bezirkspokal auch die Meisterschaft in der Bezirksliga und steigen in die Landesliga auf. Sie punkteten in jedem Spiel der Runde, verloren nur einmal mit 2:3. Bis auf einen 3:1-Erfolg entschieden sie alle anderen Begegnungen mit 3:0 für sich. Das war auch der Anspruch in den letzten beiden Partien, obwohl nur noch ein Zähler zum Titel fehlte.

Der Auftakt vor heimischem Publikum in der Konrad-Duden-Halle gegen den Tabellenvierten TG Sandhausen begann nervös, doch es gelang den Mannheimerinnen nach einer Ansprache von Trainer Daniel Hotz rechtzeitig, ihre Fehler zu minimieren. Beim Stand von 17:23 im dritten Satz startete die VSG eine eindrucksvolle Aufholjagd, sicherte sich dank der Nervenstärke auch noch diesen Durchgang und das Spiel mit 3:0. Mit dem nun sicheren Titel im Rücken setzte sich die VSG danach auch souverän mit 3:0-Sätzen gegen den Tabellendritten TSG Heidelberg-Rohrbach durch, ehe die Meisterfeier starten konnte.

Licht und Schatten

Die Regionalliga-Damen haben die Saison auf Rang vier abgeschlossen, die Damen 3 wurden Vizemeister der Bezirksklasse, sie können aber eventuell noch in die Bezirksliga aufsteigen. Die Oberliga-Herren der VSG sind abgestiegen, die Kollegen der Verbandsliga haben die Klasse gehalten (6.), in der Landesliga wurde die Herren 3 Dritter. Die Herren 4 und 5 spielen auch in der neuen Runde der Bezirksliga (5.) bzw. Bezirksklasse (4.). sd

