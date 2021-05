Pokalrunde für SGL beendet

Leutershausen. Normalerweise wäre der SGL-Tross am Samstag zum Spiel nach Franken gefahren, um dort gegen die Bundesliga-Reserve des HC Erlangen zu spielen. Doch das letzte Spiel der SG Leutershausen in der Qualifikationsrunde zum DHB-Pokal entfällt. „Uns würden sieben Spieler fehlen. Angesichts der dünnen Personaldecke und der trotz sinkender Inzidenz vorherrschenden, gesundheitlichen Gefahr, haben wir beim DHB um eine Spielabsage gebeten”, erklärt Mark Wetzel, der Sportliche Leiter des handball-Drittligisten.

AdUnit urban-intext1

Bereits im Oktober entschieden sich die Roten Teufel gegen eine Spielteilnahme in Erlangen – damals aufgrund der erneut aufflammenden Corona-Pandemie –, mit dem Gegner hat es allerdings nichts zu tun, wie auch Wetzel betont: „Nein, es geht nicht um Erlangen, sondern um unsere Situation. Bei Erlangen bitten wir umVerständnis und freuen uns in der kommenden Saison, sofern die Umstände es zulassen, auf eine Auswärtsfahrt, die wir immer gerne auf uns genommen haben.”

Auch Pauli und Döding verletzt

Auch SGL-Torhüter Jörn-Thore Döding fällt verletzt aus. © Kopetzky

Mit Kapitän Niklas Ruß und Rückraumspieler Maximilian Rolka fehlten bereits in den vergangenen Spielen zwei wichtige Akteure verletzungsbedingt. Linksaußen Gianluca Pauli und Torwart Jörn-Thore Döding ergänzen das Lazarett-Quartett. Hinzu kommen Spieler, die aus beruflichen und familiären Gründen an diesem Wochenende nicht antreten können. „In Anbetracht der Situation ist es für uns naheliegend das Spiel abzusagen”, so Wetzel. Für die SG Leutershausen gilt es nun, die angeschlagenen und verletzten Spieler wieder fit werden zu lassen und anschließend mit den Erkenntnissen der Pokalrunde in die Vorbereitung zu gehen. red