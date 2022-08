Pokalglanz erhellt den Schatten

Mannheim. Als Brian Mantle vom Deutschen Cricket Bund (DCB) ein Loblied auf den Cricket-Sport singt und das Schlagballspiel als „die beste Sportart der Welt“ bezeichnet, brandet tosender Applaus unter den rund 100 Besuchern auf dem Gelände des TV 1880 Käfertal und den Spielern der Käfertal Kriegers auf. Noch besser wird die Stimmung nur, als sich die Cricket-Begeisterten endlich mit der ausgestellten Worldcup-Trophäe ablichten lassen dürfen. Das Schmuckstück, um das sich seit 1975 die besten Cricket-Nationen der Welt duellieren, machte nach Stationen in Schottland und Finnland zuletzt auch einen Abstecher in die Rhein-Neckar Region. Nach kurzem Aufenthalt in Heideberg auf der Alten Brücke war die Trophäe für gut eine Stunde auf dem Gelände des TVK zu begutachten und zahlreiche Cricket-Fans ließen sich diese einmalige Chance natürlich nicht entgehen. Im Anschluss wandert der Pokal nach Nepal auf den Mount Everest, besucht New York und Japan, ehe am 16. Oktober die Reise durch 13 Länder in Australien ein Ende findet, wo der Cricket Worldcup 2022 eröffnet wird. Eine illustre Auswahl von einzigartigen Orten. Doch wieso wird Mannheim und dieser Region diese besondere Ehre zuteil?

„Es ist ein Geschenk des International Cricket Council (ICC), weil Cricket in Deutschland so schnell wächst – so schnell wie keine andere Sportart. Und in Baden-Württemberg schneller wächst als in allen anderen Bundesländern“, registriert Mantle, Geschäftsführer des DCB, die jüngste Entwicklung und honoriert mit dem Besuch die geleistete Arbeit in der Region.

Heidelberg in der Bundesliga

Mit Heidelberg spielt sogar ein Verein in der seit diesem Jahr eingeführten Bundesliga, die Spieler der Käfertal Kriegers mischen in der zweitklassigen Regionalliga Südwest mit. Erst vor fünf Jahren wurde das Kapitel Cricket in Käfertal aufgeschlagen und begann mit 20 Mitgliedern, inzwischen sind es 50 Spieler aus Indien, Pakistan, Afghanistan, Großbritannien, Belgien, Australien und Deutschland. Zudem spielt das Frauen-Team in der 3. Liga und es gibt Jugendteams in den Altersklassen acht bis zwölf Jahre sowie eine Gruppe für die 12- bis 16-Jährigen.

Sachin Belvadi, Vorsitzender des Baden-Württembergischen Cricket Verbands (BWCV) und Gründer der Cricket-Abteilung in Käfertal, kam vor fünf Jahren nach Mannheim und spielt seitdem für die Käfertal Kriegers. „Die Teammitglieder des TV Käfertal haben viel Arbeit investiert, um das Männer Cricket-Team aufzubauen sowie Frauen zum Mitmachen zu ermutigen. Und dann Kinder zu dem Sport zu bringen und diese auch zu trainieren“, erklärt Belvadi, wie Cricket in Käfertal zunehmend wächst und bei allen Generationen an Bedeutung gewinnt.

„Wirklich wichtig ist die integrierende Funktion des Sports. Menschen aus verschiedenen Nationen finden durch den Sport ihre eigene Identität wieder und ihnen wird die Möglichkeit gegeben, zu träumen. Den Traum, etwas im Sport zu erreichen, in einem Sport, den sie aus ihrer Kindheit kennen. Ein Traum in dem sie eines Tages die deutschen Farben tragen und ihre neue Heimat Deutschland repräsentieren. Ein Traum der ihnen Beachtung und Integration in die Gesellschaft ermöglicht“, hält Belvadi ein flammendes Plädoyer dafür, was der Cricket-Sport über die Liebe zum Spiel hinaus den Aktiven geben kann.

Um Anerkennung gekämpft

Eine Besonderheit, die bereits ihre Wirkung entfaltet, in Deutschland aber lange auf den Durchbruch warten musste. „Vor zwölf Jahren gab es kein richtiges Cricket in Baden-Württemberg. Wir haben um Anerkennung und um die Mitgliedschaft in Vereinen gekämpft. Aber Leute wie Sachin und andere haben es geschafft, den BWCV zum einem Vorbild für alle Cricket Organisationen in ganz Deutschland zu machen“, lobt Mantle – und hofft darauf, das Cricket nicht länger eine Randsportart bleibt und bereits bei den Sommerspielen in Los Angelos 2028 olympisch sein wird.

Die „bunte Nationalmannschaft“, mit Spielern aus allen Nationen, war schon jetzt nur „einen Schritt von der WM-Teilnahme entfernt“, berichtet Mantle, dessen zwei Hauptziele darin bestehen, noch mehr Frauen und Kinder zum Spielen des „schönsten Sports der Welt“ zu bringen. In Käfertal scheint das bereits erfolgreich gelungen.