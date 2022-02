Podcast "Adler-Check": Deutschland mit guten Chancen beim olympischen Eishockeyturnier

Sven Metzger ist ein Freund klarer Worte. Und so redet er im „Adler-Check“, dem Eishockey-Podcast des Mannheimer Morgen, auch nicht lange um den heißen Brei herum. „Für mich ist die deutsche Nationalmannschaft bei Olympia der Favorit auf den Gruppensieg. Mindestziel sollte das Viertelfinale sein“, sagt Metzger, Mitbegründer des Podcasts „Eiszeit FM“.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Bei den Winterspielen in Peking (4. bis 20. Februar) trifft das Team des Deutschen Eishockey-Bundes in der Vorrunde auf Kanada, China und die USA. Da die nordamerikanische Profiliga NHL die Teilnahme ihrer Spieler infolge der Corona-Pandemie zurückgezogen hat und in den kommenden Wochen ihre Hauptrunde durchziehen will, müssen alle Nationen beim Olympia-Turnier auf ihre Topstars verzichten. Das eröffnet Chancen - auch für Deutschland, das 2018 in Pyeongchang die Silbermedaille gewann.







Auf- und Abstieg zur Disposition?

In der neuen Folge des „Adler-Checks“ nehmen die Winterspiele eine große Rolle ein. Zusammen mit MM-Sportredakteur Christian Rotter analysiert Metzger die Nominierung von Bundestrainer Toni Söderholm. Mit Felix Brückmann, Korbinian Holzer, Lean Bergmann, Nico Krämmer, Matthias Plachta und David Wolf schenkt der Finne zwar ohnehin schon sechs Mannheimern das Vertrauen, doch Metzger hätte sich auch Tim Wohlgemuth sehr gut in Peking vorstellen können. Nicht nachvollziehen kann er die Nominierung von Torhüter Danny aus den Birken, der in München bislang eine schwache Saison spielt. Wie viele andere Experten hätte auch Metzger eher Dustin Strahlmeier aus Wolfsburg bei Olympia erwartet.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt, der den Artikel ergänzt. Ja, ich möchte externe Inhalte angezeigt bekommen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittanbieter übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Obwohl die für Ende Januar angesetzten Partien der Adler wegen des Corona-Ausbruchs im Team ausfielen, gehen Metzger und Rotter auch auf die Situation in der Deutschen Eishockey Liga ein. Coronabedingt gibt es ein großes Ungleichgewicht bei der Anzahl der absolvierten Partien. Während Köln und Düsseldorf schon 42 Mal im Einsatz waren, steht Iserlohn erst bei 33 Saisonspielen. „Da der Sturz von der DEL in die DEL2 groß ist, kann ich mir nicht erklären, warum die Liga an der Abstiegsregelung festhält. Der Punktekoeffizient sollte jedenfalls nicht darüber entscheiden, ob ein Club ins Bodenlose fällt“, sagt Metzger.

Wer jetzt Lust auf Eishockey, die Adler und den Podcast bekommen hat - super. Direkt über diese Website lässt sich der Adler-Check kostenlos abonnieren und herunterladen. Hinterlegt ist der Podcast zudem auf den gängigen Plattformen wie Spotify, Deezer, Apple Podcast oder Amazon Music.