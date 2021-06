Play-offs in Reichweite

Mannheim. Die Mannheim Tornados könnten am Samstag vorzeitig den Einzug in das Play-off-Viertelfinale der Baseball-Bundesliga perfekt machen. Das Team von Spielertrainer Juan Martin empfängt ab 13 Uhr auf dem heimischen Roberto-Clemente-Field die Stuttgart Reds zu zwei Spielen. Aktuell belegen die Wirbelwinde mit der Bilanz von 13:11-Siegen den vierten Platz, der für die Play-offs ausreichen würde. Die Stuttgart Reds (14:12) sind Dritter. Mit den Haar Disciples (12:12), sitzt den Tornados aber ein Konkurrent dicht im Nacken. Alle drei Teams haben noch vier Spiele zu absolvieren.

„Wir schauen aber auch noch auf Rang drei. Wenn wir die Stuttgarter zweimal schlagen, aber wir sehr gute Chancen diesen Platz zu erreichen“, ist Trainer Martin zuversichtlich, denn die Reds müssen am letzten Spieltag noch zweimal gegen Tabellenführer Regensburg ran. „Es könnte also gut sein, dass sie keine Partie mehr gewinnen“, sagt der Mannheimer Coach.

Die Tornados selbst empfangen am letzten Spieltag (27. Juni) noch den Fünften Haar zweimal zu Hause. „Da wäre es mir natürlich am liebsten, wenn wir schon für die Play-offs qualifiziert wären“, sagt der Trainer. In der Hinrunde waren die Mannheimer gegen Stuttgart zweimal erfolgreich. Mit 13:10 und 15:2 gingen die Wirbelwinde als Sieger vom Platz. Cerilo Soleana wird in Spiel eins als Pitcher starten. Der Kolumbianer Ramon Eduardo Ulacio Roso wird wohl für die zweite Partie als Werfer auflaufen. Martin hofft auf die eigene Offensive: Derek Romberg, Dominik Höpfner, der Spielertrainer selbst sowie Merlin Bendlin waren zuletzt immer wieder für einen Homerun gut. bol