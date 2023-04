Platz zwei verteidigt

Mannheim. Die Tischtennis-Damen der DJK Käfertal/Vogelstang bleiben weiter ganz oben dabei. Mit einem 8:4-Heimsieg über den TTC Karlsruhe-Neureut verteidigten die Mannheimerinnen (20:8 Punkte) den zweiten Tabellenplatz in der Verbandsliga. „Nach den Osterferien stehen noch zwei wichtige Spiele gegen den Ligadritten TTC Forchheim und gegen den Vierten SG Wiesloch/ Heidelberg an. Die werden dann entscheidend sein. Beide Teams haben ebenfalls noch Chancen auf den Aufstiegsrelegationsplatz“, sagte DJK-Teamsprecherin Heike Czech.

Das Mannheimer Doppel Elina Kogane/Sabine Lehr verlor zwar zu Beginn gegen das Neureuter Duo Diebold/Eberle mit 1:3-Sätzen. Kerstin Sommer/Melanie Pahl setzten sich dann aber mit 3:1 gegen Stingl/Brandt durch und bescherten Käfertal/Vogelstang den Ausgleich. In den Einzeln blieb die Mannheimerin Elina Kogane erneut fehlerfrei und gewann drei Mal, unter anderem auch mit 3:2 gegen die Neureuter Spitzenspielerin Rose Diebold. Die restlichen Punkte steuerten Melanie Pahl (2) sowie Kerstin Sommer und Sabine Lehr mit jeweils einem Erfolg bei. Am Sonntag, 23. April, treffen die Mannheimerinnen zu Hause auf Forchheim.

DJK Wallstadt vorzeitig „Vize“

In der Verbandsklasse der Herren musste die zuletzt spielfreie DJK St. Pius (25:7 Punkte) die Tabellenführung wieder an den TTV Weinheim-West II (27:5) abgeben, der zu Hause die TSG Eintracht Plankstadt mit 9:5 besiegte. Die Neuhermsheimer spielen ihre nächste Partie erst am 22. April bei der TTG EG Oftersheim.

Die Zweite Damenmannschaft der DJK Käfertal/Vogelstang eroberte in der Bezirksliga Nord mit einem 8:2-Sieg über den TSV Amicitia Viernheim II die Tabellenspitze zurück. Beide Doppel – Christine Rödler/Christine Klumb und Tina Stein/Nina Reichert – gewannen ihre Spiele. In den Einzeln punkteten Rödler, Stein und Reichert zweimal.

Die Herren der DJK Wallstadt haben unterdessen in der Bezirksliga die Vize-Meisterschaft schon vorzeitig klargemacht. Vor dem abschließenden Saisonspiel am 29. April beim 1. TTC Ketsch II kann das Team von Teamkapitän Patrick Frantz nicht mehr von Platz zwei verdrängt werden. bol