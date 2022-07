Plappert siegt in Heidelberg

Heidelberg. Malte Plappert (Tri-Team Heuchelberg) und Laura Jansen vom SV Nikar Heidelberg haben den anspruchsvollen HeidelbergMan und damit das dritte Rennen des BASF Triathlon-Cup Rhein-Neckar 2022 (TCRN) gewonnen. Plappert hielt vor heimischer Kulisse die Top-Favoriten auf Distanz und siegte vor Jakob Breinlinger (Team Nikar Heidelberg). Als Drittplatzierter kam Julian Erhardt (Triathlon Grassau) ins Ziel. Da Erhardt im Mai und Juni bereits die ersten beiden Cup-Rennen in Mußbach und Maxdorf für sich entscheiden konnte, hofft er nun, in der Gesamtwertung nach 2018 und 2019 das Triple perfekt machen zu können.

Bei den Frauen erarbeitete sich Jansen, Deutsche Meisterin über die Triathlon-Mitteldistanz 2021, einen Vorsprung von etwa sechseinhalb Minuten vor der ersten Verfolgerin Ursula Trützschler (Team Nikar Heidelberg). Eine Minute nach Trützschler komplettierte ihre Teamkollegin Kathrin Halter als Dritte das Podium der Frauen. Bereits am Samstag, 23. Juli, steht mit dem RömerMan in Ladenburg das nächste Wertungsrennen an. red