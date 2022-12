Phönix ohne Coach Kuko

Mannheim. Mit dem 5:0-Sieg beim SV Laudenbach ist der Abwärtstrend des MFC Phönix Mannheim in der Fußball-Kreisklasse A 2 vorerst gestoppt. Auf der Trainerbank saß bei dieser Partie schon nicht mehr Nenad Kuko, der aufgrund der ausbleibenden Erfolge das Handtuch geworfen hatte. „Ich hatte den Eindruck, dass ich mit der Mannschaft meine Ziele nicht erreichen kann“, gibt Kuko, der nun fast drei Jahre bei den Grün-Schwarzen war, zu Protokoll. „Ich habe versucht, der Mannschaft zu helfen, aber letztlich klafften das Potenzial und das, was wir gespielt haben, weit auseinander.“

Der MFC Phönix, der 2019 aus der Kreisliga abgestiegen war, stagniert in der A-Klasse und hat es in dieser Saison noch nicht geschafft, sich aus dem Kreis der abstiegsbedrohten Mannschaften zu verabschieden. „Wir bedauern das sehr, denn Nenad war nicht nur ein super Typ, sondern auch sportlich sehr ambitioniert“, sagt Vorsitzender Thorsten Diener. „Er hatte vor der Saison andere Ziele, musste dann aber wohl feststellen, dass die Mannschaft nicht das abruft, zu was sie in der Lage ist.“ Auf Rang 13 steht der Club vom Herrenried nach der absolvierten ersten Halbserie, der Relegationsplatz ist nur einen Punkt entfernt. „Ich war einfach enttäuscht, da ich wusste, dass wir eine starke Mannschaft haben, aber die Punkte einfach nicht gekommen sind“, hadert Kuko. Am vergangenen Wochenende und voraussichtlich auch in den nächsten beiden Spielen vor der Winterpause wird sich Carsten Haas, Abteilungsleiter beim MFC Phönix, verantwortlich zeichnen. wy