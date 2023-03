Philipp legt in Südafrika los

Port Elizabeth. Laura Philipp vom Soprema Team TSV Mannheim startet am Sonntag beim Ironman Südafrika (3,8 km Schwimmen/180 km Radfahren/42,2 km Laufen) in ihre Triathlon-Saison 2023. Für die 35-Jährige aus Neckargemünd wird es die erste Gelegenheit sein, sich erneut für die Ironman-Weltmeisterschaft, die am 14. Oktober auf Hawaii ausgetragen wird, zu qualifizieren. Im Vorjahr wurde Philipp dort Vierte auf der Langdistanz.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

In der Vorbereitung auf den ersten Saison-Höhepunkt absolvierte die Profi-Triathletin im Januar einen intensiven, dreiwöchigen Trainingsblock auf Fuerteventura. Bereits am Montag reiste Philipp nach Südafrika, um sich an die klimatischen Bedingungen vor Ort zu gewöhnen und die Strecken des Rennkurses kennenzulernen. jab