Pfungstadt zu stark

Mannheim. Faustball-Bundesligist TV Käfertal musste in der Süd-Gruppe am zurückliegenden Feiertag die erste Niederlage hinnehmen. Das Gipfeltreffen der bis dahin verlustpunktfreien Teams aus Käfertal und vom TSV Pfungstadt entscheiden die Südhessen beim Landesturnfest in Lahr klar mit 5:1 für sich. Die Mannheimer sind nun Tabellenzweiter, hatten aber bereits zuvor mit dem hart umkämpften 5:4-Sieg beim TSV Calw wichtige Zähler in der Qualifikation für die Deutschen Meisterschaften gesammelt.

Der TVK konnte erstmals in einer Feldrunde in Calw gewinnen und behielt im entscheidenden fünften Satz die Nerven. Nach einem umkämpften Start knüpften die Calwer an ihre Leistung der beiden vorherigen Sätze an und erkämpfen sich einen Matchball beim Spielstand von 10:9. Diesen konnten die Mannheimer jedoch abwehren und entschieden ihrerseits den Satz mit 10:12 und damit das Spiel für sich. Am Samstag empfangen die Mannheimer nun den TV Schweinfurt-Oberndorf auf der Karlheinz-Herbst-Anlage.

Die TVK-Frauen holten sich unterdessen mit zwei Erfolgen gegen die TSG Tiefenthal und den TV Weisel die Tabellenführung in der 2. Liga West. Der dritte Spieltag findet hier erst in fünf Wochen statt. red