Pfungstadt zu stark

Pfungstadt. Die Herren des TV Käfertal haben das Topspiel in der Faustball-Bundesliga Süd klar verloren. Beim ungeschlagenen Spitzenreiter TSV Pfungstadt unterlag die Mannschaft von Trainer Leo Goth mit 1:5-Sätzen, bleibt aber auf dem dritten Tabellenplatz. „Wir haben um jeden Ball hart gekämpft. Trotzdem reichte es nur, um einen Satz zu gewinnen. Aber wir konnten uns an die Halle gewöhnen, denn am 8. und 9. Januar treffen wir hier im Champions Cup auf die besten Mannschaften Europas“, sagte TV-Kapitän Felix Klassen.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Zum Jahresabschluss spielten die Käfertaler einen überragenden ersten Satz, sie holten sich diesen verdient mit 11:8. Danach drehte Pfungstadt allerdings auf. „Wenn der weltbeste Angreifer Patrik Thomas ins Spiel kommt, ist das für jede Abwehr eine fast unlösbare Aufgabe“, konstatierte Marcel Moritz.

Zwei Siege für TVK-Frauen

Besser lief es zum Rückrunden-Start für die Käfertaler Bundesliga-Frauen. Mit Siegen gegen den TSV Ötisheim (3:2) und den TSV Pfungstadt (3:0) festigten sie Rang vier.

Das Duell mit Ötisheim war nichts für schwache Nerven. Das Team von Trainer Fabian Braun gab den ersten Satz mit 6:11 ab. Der TVK fing sich, glich aus, geriet aber erneut in Rückstand. Die Moral stimmte jedoch, im Entscheidungssatz setzte sich Käfertal knapp mit 11:9 durch. „Wir haben es sehr spannend gemacht. Trotz des schlechten Starts haben wir uns zurückkämpft“, sagte Kapitänin Nadine Conrad. Leichteres Spiel hatte der TVK danach beim 3:0 gegen Pfungstadt. cr

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2