Pfingstberg schwebt auf Wolke sieben

Mannheim. Kopfschüttelnd und mit verschränkten Armen lief Rheinaus Cheftrainer Niki Antos während des Spiels seiner Mannschaft beim SC Pfingstberg-Hochstätt an der Seitenlinie auf und ab. Der Tabellenzweite konnte nicht im entferntesten an jene Leistungen anknüpfen, die ihn zuletzt auszeichnete, und musste folgerichtig hochverdient eine deftige Auswärtspleite hinnehmen. Auf der anderen Seite schwebt der SC Pfingstberg-Hochstätt nach der beeindruckenden 4:0-Machtdemonstration auf Wolke sieben.

Der Rahmen für ein spannendes Spitzenspiel waren eigentlich gegeben: Die äußeren Bedingungen stimmten, die zahlreichen Zuschauer blickten erwartungsfroh einer vermutlich ausgeglichenen Begegnung zwischen den einzigen zwei verlustpunktfreien Mannschaften der Mannheimer Kreisklasse A 1 entgegen. Doch bereits früh in der Partie deutete sich ein Pfingstberger Kantersieg gegen den sich völlig von der Rolle präsentierenden Rheinauer Kontrahenten an.

„Wir haben einen absoluten Sahnetag erwischt, den Ball stets kontrolliert und uns vor allem in der ersten Halbzeit hochüberlegen präsentiert“, freute sich Pfingstbergs strahlender Cheftrainer Miguel de Mingo nach Beendigung des Spitzenspiels. Bereits als Schiedsrichter Leonardo Cinquemani zur Pause pfiff, lag Pfingstberg mit 4:0 in Front und hätte aufgrund vier weiterer Großchancen sogar noch deutlich höher führen können.

Im zweiten Durchgang verwaltete der Spitzenreiter die deutliche Führung souverän. Pfingstberg wirkte die gesamte Spieldauer über konzentrierter, lauffreudiger und zweikampfstärker.

Aus Rheinauer Perspektive gab es bezüglich der eigenen Leistung im ersten Durchgang nichts zu beschönigen wie Niki Antos deutlich machte: „Die 0:4-Pleite geht in der Höhe vollkommen in Ordnung. Wir haben uns viel vorgenommen, müssen jedoch anerkennen, dass Pfingstberg giftiger auftrat und uns sehr früh den Zahn gezogen hat“. Die Tore durch Marcel Ghirastau (4.), Jakob Kappler (15.), Johannes Rohr (25.) und Christopher Huber (45.) fielen teilweise aufgrund individueller Fehler der Rheinauer und waren sinnbildlich für einen verkorksten TSG-Nachmittag. Während beim ersten und dritten Pfingstberger Treffer Rheinaus Keeper Jan Knoblich unglücklich aussah, resultierte das vierte Tor aus einem schlampigen Rückzugsverhalten.

Imponierender Saisonstart

„Die Gegentreffer haben irgendwie zu unserem Spiel gepasst“, brachte es Antos auf den Punkt und stellte sich gleichzeitig schützend vor seinen Keeper: „Jan hat bisher eine sehr souveräne Saison gespielt. Wir müssen das Spiel schnell aus unseren Köpfen bekommen und den Fokus auf die nächste Begegnung gegen Neulußheim richten.“

Während auf der Rheinau in den kommenden Tagen Wunden lecken angesagt ist, muss Miguel de Mingo darauf achten, dass seine Mannschaft nach dem imponierenden Saisonstart nicht abhebt. „Ich habe meine Jungs nach Abpfiff darauf hingewiesen, dass wir auf dem Boden bleiben müssen und uns nun in Seckenheim ein schweres Spiel bevorsteht, sagte der SC-Cheftrainer.“ Doch wenn der SC weiter auf diesem hohen Niveau agieren sollte, dürfte es für jeden Gegner schwer werden, die Pfingstberger in die Schranken zu weisen.