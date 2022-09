Pfingstberg erfüllt Erwartungen

Mannheim. Nicht ganz überraschend hat sich die Partie des SV Enosis Mannheim gegen den SC Pfingstberg/Hochstätt in der Fußball-Kreisklasse A I als Spitzenspiel herauskristallisiert. Beide Teams hatten sich bereits im Vorfeld der Saison im Favoritenkreis wiedergefunden. Bislang haben die Pfingstberger diese Prophezeiung mehr mit Leben gefüllt und liegen nach fünf Partien verlustpunktfrei auf Rang zwei.

„Die Mannschaft glaubt an sich und findet auch in schwierigen Situationen gute Lösungen“, begründet SCPH-Trainer Miguel de Mingo den Lauf seines Teams. „Jeder läuft für den anderen und wenn es spielerisch mal nicht klappt, holen wir uns das über das Kämpferische.“ Das stellten die Pfingstberger insbesondere beim VfL Kurpfalz Neckarau II unter Beweis, als sie 55 Minuten lang in Unterzahl spielen mussten und dennoch mit 2:0 gewannen.

Am vergangenen Wochenende bekam der SC Olympia Neulußheim (1:0) die momentane Stärke von De Mingos Mannschaft zu spüren. „Die Jungs sind eine Einheit, die sich in den letzten drei, vier Jahren entwickelt und zusammengeschweißt hat“, erklärt der Spanier. Junge Spieler aus dem eigenen Nachwuchs ergänzen sich mit Routiniers wie Marcel Ghirastau, der auch mit seinen 39 Jahren als Führungsspieler zur Stelle ist. „Er läuft wie ein Uhrwerk und geht voran. Er ist eine ganz wichtige Figur bei uns“, so De Mingo.

Beim SV Enosis wollen die Pfingstberger an ihre Bilanz anknüpfen und ihren Platz im Zielkorridor zwischen Rang eins und drei verteidigen. Dennoch ist der Respekt da vor der großen Unbekannten. „Auf Thorsten Kniehl müssen wir aufpassen. Ansonsten hat Enosis aber viele neue Spieler, ich kenne das Team nicht so gut“, gesteht De Mingo.

Mit diesem Trumpf im Ärmel und dem Zurückziehen in die Außenseiterrolle rechnet sich Georgios Petridis mit dem SV Enosis Mannheim etwas aus. „Pfingstberg ist eine Mannschaft, die am Ende unter den ersten Dreien stehen wird. Sie sind Favorit“, sagt der Grieche. Auch mit drei Siegen in Folge im Rücken glaubt Petridis, dass seine Mannschaft noch nicht den Zenit ihres Könnens gezeigt und erreicht hat. „Es dauert seine Zeit und nach der Urlaubsphase sind wir erst seit einer Woche wieder komplett“, so Petridis. wy