Petridis übernimmt

Mannheim. Fußball-A-Ligist SV Enosis Mannheim geht mit einem neuen Trainer in die Saison 2022/23. Georgios Petridis, der den Kreisliga-Absteiger bereits im Herbst 2018 trainiert hatte, hat das Amt von Ex-Profi Cem Islamoglu übernommen. Bereits in der vergangenen Winterpause war Petridis in das Trainerteam des SV Enosis gestoßen. „Cem wollte eigentlich für die neue Saison weitermachen, hat sich dann aber doch zurückgezogen“, erklärt Petridis, warum er jetzt in die erste Reihe getreten ist.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Umso schwerer sei es zuletzt gewesen, noch Verstärkungen an Land zu ziehen. 15 neue Spieler hat der Club insgesamt verpflichtet, mit dem oberligaerfahrenen Thorsten Kniehl (u.a. TuS Mechtersheim, TSG 62/09 Weinheim) steht dabei eine Tormaschine in Reihen der Mannheimer. „Die Mannschaft, die jetzt aufläuft, soll einfach unbekümmert spielen“, sagt Petridis, der aufgrund der Urlaubszeit nicht auf die volle Stärke seines Kaders zurückgreifen kann. Trotz des Umbruchs bleiben beim Kreisliga-Absteiger SV Enosis Mannheim traditionell die ehrgeizigen Ziele bestehen. „Wir wollen immer um Platz eins mitspielen“, sagt Petridis. Mit der Partie gegen den FC Türkspor Mannheim II soll am Sonntag der Auftakt dazu gemacht werden.