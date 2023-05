Perfekter Saisonauftakt für Käfertal

Mannheim. Der Saisonauftakt des TV Käfertal in der Faustball-Bundesliga Süd ist geglückt. Aus dem ersten Doppelspieltag sprangen für den TVK zwei klare Siege heraus. Im Heimspiel am Samstag schlugen die Mannheimer den TV Unterhaugstett mit 5:1-Sätzen. Am Sonntagmorgen bezwang das Team von Trainer Leo Goth auswärts den TV Schweinfurt-Oberndorf deutlich mit 5:0.

Vor den Augen des Faustball-Bundestrainers Olaf Neuenfeld zeigte der TVK sowohl in der Defensive als auch in der Offensive eine konstant gute Leistung. Angreifer Marcel Stoklasa überzeugte bei der Angabe mit einer hohen Quote und brachte damit den defensivstarken Gegner immer wieder in Bedrängnis. Am Samstag, 16 Uhr, empfangen die Käfertaler den TSV Calw und können dann ihre kleine Siegesserie weiter ausbauen.

Niederlagen für Damen

Die Damen des TV Käfertal verpassten es dagegen, weitere Punkte in der Bundesliga Süd einzufahren. Nach dem Rückzug der Mannschaft des TSV Gärtringen bestritten die Mannheimerinnen am Sonntag sowohl das Hin- als auch das Rückspiel auswärts beim TV Segnitz. Dabei setzte es für die Mannschaft zwei 0:3-Niederlagen.

„Wir konnten Segnitz phasenweise unter Druck setzen. Letztlich war die Abwehrleistung aber nicht ausreichend, um einen Satz zu gewinnen. Wir haben uns trotz personeller Engpässe gut verkauft und eine kämpferische Teamleistung aufs Feld gebracht“, sagte Spielführerin Nadine Conrad. Vor allem im Rückspiel schnupperte Käfertal am Satzgewinn. Der zweite Durchgang ging jedoch mit 11:13 verloren.

Am Sonntag tritt der TV Käfertal nun gegen den TSV Dennach und den ASV Veitsbronn auf heimischem Rasen an.