Per Stream beim „Finale dehääm“

Mannheim. Am Samstag und Sonntag steht die Clubanlage des Mannheimer HC ganz im Zeichen des Final Four 2021. Um die Halbfinalspiele der Damen (Düsseldorfer HC – Club an der Alster, Samstag 10 Uhr; Mannheimer HC – Rot-Weiss Köln, 13 Uhr) und der Herren (Rot-Weiss Köln - Berliner HC, Samstag 16 Uhr; Uhlenhorst Mülheim – Mannheimer HC, 19 Uhr) sowie die Endspiele der Damen (Sonntag, 13 Uhr) und Herren (Sonntag, 16 Uhr) den Sportfans trotz des Ausschlusses von Zuschauern erlebbar zu machen, gehen der Gastgeber MHC und der Deutsche Hockey-Bund (DHB) neue Wege. So wird das bereits in den Viertelfinalheimspielen der MHC-Teams erprobte Streamingkonzept der Plattform www.twitch.tv/trops4 eine für den Nutzer kostenlose Berichterstattung anbieten.

„Es ist genau richtig, dass wir uns da mit Hockey mal eher an die jüngere Zielgruppe wenden und ein modernes Konzept fahren“, sagt der für die Bundesliga zuständige DHB-Vizepräsident Henning Fastrich.

Acht Kameras

„Wir haben die ganze Zeit mit drei Szenarien geplant. Einem mit voller Zuschauerbeteiligung und zwei Szenarien ohne Zuschauer, die auch stark vom Sponsorenzuspruch abhingen. Wir können dank des Konzepts mit dem Livestreaming mehr als das Basiskonzept realisieren. Und das freut uns“, berichtet der MHC-Vorstandsvorsitzende Martin Wehrle, der in diesem Zusammenhang die gute Zusammenarbeit mit dem DHB auch in Sachen Hygeniekonzept lobt.

Insgesamt acht Kameras der Münchner Produktionsfirma Kupconcept werden nicht nur bewegte Bilder für den Livestream und für verschiedene TV-Anstalten produzieren, sie ermöglichen auch, dass der Videobeweis beim Final Four 2021 in Mannheim zur Anwendung kommen kann. and

