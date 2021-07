Pekeler ist skeptisch

Herzogenaurach. Handball-Nationalspieler Hendrik Pekeler (Bild) blickt angesichts der Corona-Lage mit gemischten Gefühlen auf die Olympischen Spiele in Tokio. „Das Turnier ist schon recht nah, aber trotzdem noch nicht ganz bei mir angekommen“, sagte der 30-Jährige vom deutschen Meister THW Kiel im Interview mit der „Süddeutschen Zeitung“. Man höre „die ganzen bizarren Dinge wegen Corona: Ich weiß einfach nicht, wie das genau ablaufen wird. Wie das Leben im Dorf sein wird, ob wir vielleicht die ganze Zeit in unserem Zimmer sein müssen“, sagte der ehemalige Spieler der Rhein-Neckar Löwen.

Es sei eine Reise ins Ungewisse, räumte er ein: „Aber Olympia ist nun mal das Größte, was du erreichen kannst.“ Der Kreisläufer beklagte erneut die enormen Belastungen für die Handballer in den vergangenen Monaten – auch bedingt durch die Corona-Pandemie. „Wir haben so unglaublich viele Spiele absolviert. Nach dem letzten Spieltag hatten wir gerade mal eine Woche Urlaub, nun geht es mit der Vorbereitung für Olympia los“, betonte Pekeler. Das seien Bedingungen, „die eigentlich nicht tragbar sind“. dpa