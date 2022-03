Peillat vor DHB-Debüt

Mönchengladbach. Am Samstag (16.30 Uhr/DAZN) und Sonntag 14.30 Uhr/DAZN) treffen die deutschen Hockeyherren in Mönchengladbach innerhalb der FIH Pro League jeweils auf Spanien. Im Kader von Bundestrainer André Henning steht mit Gonzao Peillat vom Mannheimer HC ein Weltklassespieler vor seinem Debüt im DHB-Trikot.

Für Argentinien hat Peillat 153 Länderspiele absolviert und gehörte 2016 zum Olympiasieger-Team der Südamerikaner. Peillat, der erst kürzlich nicht nur die deutsche Staatsbürgerschaft sondern auch das internationale Spielrecht für Deutschland erhalten hat, ist aber nicht der einzige Spieler aus Mannheim den Henning für die Spiele gegen Spanien berufen hat.

Der Argentinier Gonzalo Peillat spielt erstmals für Deutschland. © Binder

Im Tor bleibt Alexander Stadler vom TSV Mannheim Hockey die Nummer eins vor Niklas Garst (Hamburger Polo Club). Als dritten Torhüter hat Henning Jean Danneberg vom MHC nominiert, der nach dieser Saison zum Bundesliga-Konkurrenten Rot-Weiss Köln wechseln wird. Neben Peillat stehen auch seine MHC-Clubkollegen Linus Müller, Justus Weigand, Teo Hinrichs und Raphael Hartkopf als Feldspieler im deutschen Aufgebot.

Damen treffen auf die USA

Die deutschen Hockey-Damen sind im Rahmen der FIH Pro League bereits unter der Woche in Düsseldorf auf Spanien getroffen. Nationalmannschaftskapitänin Sonja Zimmermann, Charlotte Gerstenhöfer, Aina Lilly Kresken und Verena Neuman (alle MHC) durften dabei am Mittwoch einen 3:0 (1:0)-Sieg bejubeln. Am Vortag mussten sich die deutschen Damen den Spanierinnen noch im Penaltyschießen mit 0:3 geschlagen geben, nachdem es nach regulärer Spielzeit 2:2 gestanden hatte. Sonja Zimmermann hatte dabei per Strafecke die zwischenzeitliche 2:1-Führung (56.) erzielt. Die DHB-Damen bestreiten am Samstag (14 Uhr/DAZN) und Sonntag (12 Uhr/DAZN) in Mönchengladbach zwei FIH Pro League Spiele gegen die USA.