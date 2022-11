Peillat trifft gegen Argentinien

Mendoza. Für die deutschen Hockey-Nationalteams der Frauen und Männer hat im argentinischen Mendoza die Saison der FIH Pro League 2022/23 begonnen. Das Turnier für Nationalmannschaften ist für die DHB-Herren auch Teil der Vorbereitung auf die WM im indischen Bhubaneswar (13. bis 29. Januar 2023). Die deutschen Hockey-Männer mit den Mannheimern Gonzalo Peillat, Linus Müller, Raphael Hartkopf, Teo Hinrichs und Justus Weigand (alle Mannheimer HC) besiegten zum Auftakt Olympiasieger und Weltmeister Belgien mit 3:2 und schlugen danach auch Gastgeber Argentinien nach Penaltyschießen mit 6:5.

Der gebürtige Argentinier Peillat traf gegen die Südamerikaner zum 1:0 (7./Strafecke) für Deutschland. Am 8. November spielt das deutsche Team erneut gegen Belgien und am 9. November abermals gegen Argentinien.

Bei den deutschen Hockey-Frauen verlor indes Stine Kurz (Mannheimer HC) gegen ihre argentinische MHC-Clubkameradin Lucina von der Heyde das erste Duell mit 2:4, nachdem es bereits zum Auftakt gegen Belgien eine 6:7-Niederlage nach Penaltyschießen gegeben hatte. Die DHB-Damen treffen am 7. November wieder auf Belgien und am 8. November erneut auf Argentinien. and