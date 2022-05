Peillat trifft auf die alten Landsleute

Mannheim. In der FIH Pro League bestreiten Deutschlands Hockey-Damen wie auch die DHB-Herren am Samstag und Sonntag in Berlin jeweils zwei Heimspiele gegen Argentinien. Ein besonderes Wiedersehen gibt es dabei für Gonzalo Peillat vom Mannheimer HC, der 2016 mit den Südamerikanern noch Olympia-Gold holte, seit diesem Jahr nun aber das Trikot des Deutschen Hockey-Bundes (DHB) trägt.

Der gebürtige Argentinier ist allerdings nicht der einzige Spieler aus Mannheim, den Bundestrainer André Henning für die beiden Spiele gegen die Südamerikaner (Samstag 16.30 Uhr/DAZN und Sonntag (14.30 Uhr/DAZN) berufen hat. So steht Torhüter Alexander Stadler (TSV Mannheim Hockey) ebenso im Aufgebot wie Peillats MHC-Clubkameraden Linus Müller, Teo Hinrichs und Raphael Hartkopf.

Damen mach den Auftakt

Bevor die Herren aufeinandertreffen sind in Berlin aber erst einmal die Damen aus Deutschland und Argentinien gefordert, die sich am Samstag (13.30 Uhr/DAZN) und Sonntag (11.30 Uhr/DAZN) gegenüberstehen. Mit Sonja Zimmermann, Stine Kurz und Charlotte Gerstenhöfer hat Bundestrainer Valentin Altenburg auch drei Bundesliga-Spielerinnen vom Mannheimer HC berufen.

Beim Perspektivlehrgang der deutschen U-21-Juniorinnen in Duisburg sind derzeit Linda Bens, Lisa Mayerhöfer, Paulina Niklaus, Paula Schröder (alle MHC), Tara Duus und Elissa Mewes (beide TSVMH) und Torhüterin Leonie Weißenberger (Feudenheimer HC) aktiv. Zudem sind die deutschen U-18-Teams in Polen zu Gast. Bei den deutschen Juniorinnen stehen dabei Charlotte Hendrix und Carolin Seidel (beide MHC) und Luise Bantow (FHC) im Aufgebot. Bei den U-18-Junioren ist Linus Beckerbauer (TSVMH) ebenso mit dabei, wie das MHC-Trio Florian Simon, Jonas Wacker und Jan Wentscher. and

