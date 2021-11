Peillat nicht zu stoppen

Mannheim. Mit zwei Siegen haben sich die Herren des Mannheimer HC die Tabellenführung in der Staffel B der Feldhockey-Bundesliga gesichert. So feierte der MHC am Samstag mit einem 9:1 (2:0) gegen den Nürnberger HTC den höchsten Bundesligasieg der Clubgeschichte, ehe die Blau-Weiß-Roten am Sonntag den Berliner HC mit 5:1 (0:0) bezwangen. „Wir haben im letzten Monat Hockey auf einem richtig hohen Niveau gespielt“, sagte MHC-Coach Andreu Enrich.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Gegen den NHTC glänzte Gonzalo Peillat mit fünf verwandelten Strafecken. Außerdem trafen Guido Barreiros, Teo Hinrichs, Jan-Philipp Fischer und Raphael Hartkopf. Gegen den BHC packte Peillat zwei weitere Tore drauf, Teo Hinrichs (2) und Linus Müller trafen ebenfalls. and