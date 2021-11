Pause nach Länderspielen

Mannheim. Angeführt von Florian Elias (Adler Mannheim) holten die deutschen U 20-Junioren beim U 20-WM-Vorbereitungsurnier in Lillehammer (Norwegen) den Turniersieg. Bei der Auftaktniederlage gegen die Slowakei (4:5) und den Siegen gegen Norwegen (4:2) und die Schweiz (5:2) traf U 20-Kapitän Elias gleich fünfmal. Torhüter Arno Tiefensee und Verteidiger Arkadiusz Dziambor (beide Adler Mannheim) waren in Norwegen ebenfalls am Start.

Die deutschen U 18 -Junioren holten in Piestany (Slowakei) Platz zwei. Mit U 18-Kapitän Ralf Rollinger, Torhüter Justus Roth (kein Einsatz), Maurice Müller und Fabio Sarto (alle Jungadler Mannheim), gab es zum Auftakt eine 0:5-Niederlage gegen den Turniersieger Belarus, es folgten Siege gegen die Slowakei (3:1) und Dänemark (4:0), wobei Rollinger gegen die Slowaken traf. Die deutschen U 17-Junioren mit Torhüter Nick Neufeld, Lua Niehus Kevin Bicker und Linus Brandl (alle Jungadler Mannheim) mussten im französischen Vaujany dagegen nach Niederlagen gegen Frankreich, die Schweiz und die Slowakei mit dem letzten Platz vorlieb nehmen.

Nach der Länderspielpause wäre es für die Jungadler Mannheim in der DNL nun mit zwei Auswärtsspielen beim EV Landshut weitergegangen. Die Niederbayern sagten ihre beiden Spiele aber kurzfristig ab. „Wir haben Verletzte, Angeschlagene und Corona-Fälle. Wir kriegen den Kader nicht zusammen“, sagt EVL-Coach Thomas Daffner. and