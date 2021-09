Pascal Link gelingt Viererpack

Mannheim. Mit seiner besten Saisonleistung hat sich der ASV Feudenheim in der Fußball-Kreisklasse A I eindrucksvoll zurückgemeldet. Gegen den FC Türkspor Mannheim II gelang dem Team von Volkan Koc und Volkan Erdinc ein sehenswert herausgespielter 10:2 (4:0)-Heimerfolg. Nach dem schwachen Saisonstart erwies sich die Rückkehr von Pascal Link als entscheidender Faktor. Der pfeilschnelle Flügelspieler steuerte vier Tore zum Kantersieg bei und belebte im Zusammenspiel mit den Stürmern Nichita Coputerco und Erblin Azizi das Offensivspiel der Feudenheimer merklich.

„Die Mannschaft hat es als Verbund überragend gemacht. Sie hat das Spiel in die Hand genommen und dazu kompakt verteidigt. In der zweiten Halbzeit haben wir etwas nachgelassen und deshalb zwei Tore kassiert“, analysierte Koc.

Kombinationen und hohe Effizienz

Bereits in der siebten Minute brachte der effektive Link den ASV in Führung und offenbarte bei seinem Alleingang erste Schwächen in der Türkspor-Defensive. Das zweite und dritte Tor standen sinnbildlich für das Angriffsspiel der Feudenheimer. Mit schnellem Direktspiel hinter die Abwehrkette des Gegners kommen und dann den Ball von der Grundlinie zurücklegen. Coputerco (26.) und Azizi (28.) verwandelten die Zuspiele in den Rückraum jeweils eiskalt. Nach der halbstündigen Drangphase nahm der ASV den Fuß vom Gas und kontrollierte die Partie mit viel Ballbesitz. Vom wesentlich besser in die Saison gestarteten FC Türkspor ging lediglich nach einem Eckball und einem Freistoß etwas Torgefahr aus. Vor dem Seitenwechsel markierte Link mit einem satten Rechtsschuss noch das 4:0.

Nach der Pause dann wieder das bekannte Schema: Link deckte bei seinem Lauf über den Flügel die Geschwindigkeitsdefizite der Türkspor-Abwehr auf und legte zurück auf Coputerco, der den Rückpass humorlos verwandelte (50.). Die aufkeimende Hoffnung bei Türkspor nach dem Treffer zum 2:5 (63.) machte wieder Link zunichte (70.).

„Pascal hat aus vier Schüssen vier Tore gemacht. In den letzten zwei Wochen hat man gemerkt, dass er uns richtig gefehlt hat“, freute sich Koc über die Rückkehr seines Unterschiedsspielers. Damit war der Wille beim FC Türkspor endgültig gebrochen und Schwarz (84.) sowie Krug mit einem Doppelpack (87., 88.) schraubten das Ergebnis weiter in die Höhe. „Wir spielen seit fünf Wochen diesen attraktiven Fußball und wollen nächsten Sonntag gegen Neckarau die gleiche Leistung zeigen, wieder mit dieser Durchschlagskraft vorne, die uns bisher gefehlt hat“, hofft Koc, die neue Leichtigkeit mit in die nächste Partie zu nehmen.