Party-Stimmung im Mannheimer Süden

Mannheim. In der Fußball-Landesliga Rhein-Neckar hat sich der VfL Kurpfalz Neckarau am Sonntag mit einem Heimsieg am vorletzten Spieltag die Meisterschaft gesichert und steigt somit in die Verbandsliga auf. Der FC Türkspor Mannheim wahrte vor dem abschließenden Spieltag weiter die Chance auf den Aufstieg. Der FK Srbija Mannheim verpasste es, auf den Relegationsplatz zu klettern und steigt ab.

Neckarau – Lützelsachsen 3:0

Es ist vollbracht. Der VfL Kurpfalz Neckarau ist wieder zurück in der Verbandsliga. „Als Trainerteam müssen wir der Mannschaft ein Riesenkompliment machen, die Spieler haben einen tollen Charakter gezeigt“, sagte Coach Feytullah Genc, der zusammen mit seinen Trainerkollegen Richard Weber und Bernd Wigand die Neckarauer zum Titel führte. Für den Neckarauer Gegner TSG Lützelsachsen ging es noch um den Ligaverbleib. „Aber wir waren über die gesamte Zeit spielbestimmend“, sagte Genc, der befand: „Die erste Halbzeit war noch chancenarm gegen die tief stehenden Gäste. In der zweiten Halbzeit hatten wir dann klare Aktionen im letzten Drittel und Chancen.“ Der eingewechselte Idris Yildirim nutzte in der 62. Spielminute die Verwirrung im TSG-Strafraum und traf aus kurzer Distanz zum 1:0 für den VfL Kurpfalz. „Danach hatten wir mehr Platz“, befand Genc. Erst köpfte Giovanni Scalamato nach einer Ecke von Mikael Erdem zum 2:0 (71.). Dann traf wieder Yildirim aus halblinker Position im Lützelsachsener Sechzehner zum 3:0- Endstand (75.)

Pure Freude in blau und weiß: Der VfL Kurpfalz Neckarau feierte ausgelassen den Verbandsliga-Aufstieg. © Berno Nix

„Das Team tat sich schwer in der ersten Halbzeit“, sagte Genc. „Die Mannschaft hat dann aber aber die nötige Ruhe behalten, Geduld gezeigt und verdient gewonnen. Die Jungs haben sich das absolut verdient. Sie sind tolle Fußballer und Charaktere. Es ist eine verdiente Meisterschaft!“ vfl

Bammental – FC Türkspor 1:4

Serif Gürsoy und Caner Dönmez zeigten sich nach dem starken Auftritt ihrer Mannschaft hoch zufrieden. Das Trainerduo der Mannheimer hofft nun auf ein Happy End. „Wir haben bei der besten Rückrundenmannschaft die beste Saisonleistung meiner Meinung nach gezeigt“, befand Gürsoy, der betonte: „Leider ist s wohl zu spät.“ Der Zweite ASV Neuenheim (59 Punkte) gewann sein Auswärtsspiel bei der SG Horrenberg mit 2:1 durch ein Tor in der Nachspielzeit. Der FC Türkspor (57 Punkte) empfängt am letzten Spieltag zu Hause den Dritten FT Kirchheim (59 Zähler). „Wir müssen gewinnen, haben mit Kirchheim ja noch eine Rechnung offen, Neuenheim in Ketsch verlieren, wir hoffen eben“, sagte Gürsoy. Oguzhan Yildirim traf in Bammental zum 1:0 (6.). Ayhan Sabah erhöht auf 2:0 (62.) und ein Eigentor durch Dominic Wacknitz (75.) sorgte für die Entscheidung. Bammental verkürzte noch durch Stefan Wurm (85.), doch Rahmi Can Bas erzielte den 4:1-Endstand (90.). Vor der Partie wurde bekannt, dass Gürsoy und Dönmez nach der Runde ihr Ämter niederlegen. fct

FK Srbija – HD-Kirchheim 1:2

In der ersten Halbzeit erspielten sich beide Mannschaften keine Torchancen. Sowohl Srbija als auch die Heidelberger waren in der Offensive zu harmlos. Mit dem ersten gefährlichen Angriff in Durchgang zwei gelang den Kirchheimern durch Florian Fritzsche die Führung. Direkt im Gegenzug gab es dann einen Eckball für Srbija: Milos Ignjic traf mit dem Kopf zum Ausgleich. Srbija war im Nachgang bemüht, aber in der Offensive fehlte den Mannheimern der entscheidende letzte Pass. Die Kirchheimer waren auf Konter bedacht und in der 87. Minute gelang Sinisa Sprecakovic das 2:1 für die SG. In der Nachspielzeit traf Marc Haffa noch zum 3:1 (90.) für Kirchheim.

Der FK Srbija hat somit weiter zwei Punkte Rückstand auf den Liga-14. TSV Kürnbach , der den Relegationsplatz hält. Es war das letzte Saisonspiel der Mannheimer, die nicht mehr nachlegen können. fk