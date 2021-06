Pandemie hinterlässt tiefe Spuren

Mannheim. Der Jahresbericht des Mannheimer Turngaus für 2020 ist – verglichen mit den Jahren zuvor – in seinem Umfang bescheiden ausgefallen. Zum einen, weil wegen elf unbesetzter Ämter im Vorstand und bei den Fachwarten keine Berichte vorliegen; vor allem aber, weil wegen Corona im Breitensport so gut wie nichts möglich war. Und ein Schwerpunkt des Verbandes mit 38 800 Mitgliedern in 86 Vereinen ist eben der Breiten- und Freizeitsport.

Auch konnte - so bedauert Vorsitzender Werner Mondl - der Turngau seine Aufgaben in der Aus- und Fortbildung nur in beschränktem Maße erfüllen. Doch online abgehaltene Sitzungen und Seminare hielten alles am Laufen, auch über die verschiedenen Formate von BTB-Regional wurde der Kontakt zu und zwischen den Vereinen des Badischen Turner-Bundes gehalten. Die Plattform ist seit 2021 kein Projekt mehr, sondern gehört nun fest zur Struktur des BTB.

Wettkampfende ab März

Auch das Wettkampfturnen kam 2020 zeitweise völlig zum Erliegen. © dpa

Ein Glücksfall in schwierigen Zeiten, in denen Veranstaltungen massenhaft ausfielen, ist, dass der 150. Geburtstag des Turngaus erst 2022 stattfindet. Seit 2019 arbeiten die Verantwortlichen Petra Umminger und Joachim Fichtner an einem Ganzjahresprogramm. Das Duo nutzte 2020 jede Lock-Down-Lücke, um die Vereine zwischen Hemsbach und Brühl zu informieren und ins Boot zu holen. Der Stand der Dinge ist ein gewichtiger Punkt auf der Tagesordnung. Der Wettkampfsport ruhte ab März nach ersten Erfolgen im Rope-Skipping, Trampolin und Rhönrad. Im Faustball hatte sich der TV Käfertal vor eigenem Publikum noch rechtzeitig DM-Silber gesichert. Einen Höhepunkt erlebte das Turnspiel, als Weltmeister Nick Trinemeier im August zum „Sportler des Jahres“ der Stadt Mannheim gekürt wurde.

Bundesliga-Startplatz verteidigt

Die Turnerinnen aus dem Leistungszentrum verbrachten nach dem Oberliga-Spitzenplatz die ersten Wochen des Lockdowns im Online-Home-Training, für das sich die Trainerinnen tagtäglich ein kreatives, mehrstündiges Programm einfallen ließen. So wurde immerhin die Fitness erhalten, bevor die Kader-Turnerinnen bei einer Handvoll Wettkämpfen doch noch sieben Medaillen bei den deutschen Jugendmeisterschaften gewannen, den Klassenerhalt in der 1. Bundesliga schafften und ihre Kaderplätze bestätigten. Herausragend war die Verleihung des Robert-Enke-Preises (3. Platz/2500 Euro), mit dem die gute und intensive sportpsychologische Betreuung im Teilzeit-Internat des LZ gewürdigt wurde.

Diskutiert werden die Berichte beim Gauturntag am Freitag ab 19 Uhr beim TSV 1846 Mannheim. Eine Testpflicht besteht nicht, wohl aber Maskenpflicht. Eine Selbstauskunft zur Kontaktverfolgung muss abgegeben werden (Vorlage unter turngau-mannheim.de).