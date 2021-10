Ordentlicher Start

Mannheim. Mit einer ausgeglichenen Bilanz von vier Siegen, zwei Remis und vier Niederlagen hat der FK Bosna Mannheim in der Fußball-Kreisklasse A1 einen ordentlichen Start hingelegt. Für Trainer Amir Ascic, der inzwischen zu einer Institution beim Club geworden ist, ist das ein keineswegs überraschendes Zwischenergebnis: „Wir haben Verstärkungen erhalten durch Gastarbeiter aus Bosnien. Sie haben eine gute zusätzliche Qualität in die Mannschaft gebracht.“

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Insbesondere Ahmed Aletic, der in der Zentrale die Fäden zieht, und Haris Muracevic bilden die neue Achse in Ascics Team. Hinzu kommt noch der Routinier Suleiman Shukeirik, der für das Toreschießen zuständig ist. Und so machten die Mannheimer in der letzten Partie dem Spitzenreiter FV 1918 Brühl II (3:5) das Leben richtig schwer.

„Wir haben über eine Halbzeit in Unterzahl gespielt. Dazu hat uns auch noch Shukeirik gefehlt. Im Optimalfall wäre ein Punkt vielleicht möglich gewesen“, sagt Ascic.

„Wollen die Spitzenteams ärgern“

Nach dem Aufstieg in die A-Klasse im Sommer 2019 ging es für den FK Bosna eigentlich primär immer darum, die Klasse zu halten. In den vergangenen beiden Spielzeiten wurde dieses Vorhaben durch den jeweiligen Saisonabbruch unterstützt. Nach dem guten Saisonstart hält Ascic nichts davon, von den ursprünglich ausgegebenen Saisonzielen abzuweichen. „Wir wollen nichts mit dem Abstieg zu tun haben und die Spitzenteams ärgern“, so der FK-Coach. Eine Gelegenheit dazu besteht am Sonntag, wenn das Team beim Tabellenvierten SV Rohrhof antritt. wy

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2