Optimistische Tornados

Mannheim. Zwei Siege wollen die Mannheim Tornados in der Baseball-Bundesliga Süd am Samstag beim Spieltag in Tübingen holen. Wann das am vergangenen Sonntag wegen Dunkelheit unterbrochene Heimspiel der Wirbelwinde gegen die Stuttgart Reds zu Ende gespielt wird, steht aktuell noch nicht fest.

„Wir sind motiviert und peilen gegen die Tübingen Hawks zwei Erfolge an“, betont Tornados-Coach Alexander Szalay. Was den Trainer so optimistisch macht? „Unser Pitching war in den beiden Spielen gegen Stuttgart schon richtig gut. Wir hatten im ersten Spiel das eine schlechte Inning, in dem die Reds die Punkte gemacht haben. Wir fahren mit der Bilanz von einer Niederlage nach Tübingen, die ja zum Rundenauftakt zwei Siege gegen Ulm eingefahren haben. Aber unser Anspruch muss es sein, dort die zwei Spiele zu gewinnen.“ Spiel eins in Tübingen ist um 13 Uhr, Partie Nummer zwei soll um 15.30 Uhr beginnen.

Werfer-Neuzugang Marcel Giraud machte beim 3:5 zum Saisonstart gegen seinen Ex-Verein Stuttgart ein ganz starkes Spiel. Der brasilianische Pitcher Igor Januario soll ebenfalls gegen Tübingen im zweiten Spiel auf den Mound für die Mannheimer. „Tübingen hat sicher Selbstvertrauen getankt, aber wir wollen unser Spiel durchziehen“, sagt Szalay.

