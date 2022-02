Optimismus vor Play-offs

Memmingen. Am Samstag um 16.45 Uhr gibt es in der Eissporthalle am Hühnerberg in Memmingen für die Mad Dogs Mannheim in der Fraueneishockey-Bundesliga einen besonderen Moment. Erstmals stehen sie in den Play-offs um die Deutsche Meisterschaft und treten im Halbfinale beim CDC Memmingen Indians an.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Lange hat man in Mannheim auf dieses Ziel hingearbeitet, als Favorit reisen die Mad Dogs allerdings nicht zum dreifachen Meister ins Allgäu. „In den Play-offs kann alles passieren“, rechnet sich Trainer Randall Karsten dennoch etwas aus. Der direkte Vergleich in der regulären Saison spricht allerdings für die Indians, die dreimal gewannen. Zuletzt gelang den Mannheimerinnen aber ein 3:2 nach Verlängerung. „Dieser Sieg war für uns wichtiger als das Heimrecht in den Play-offs“, kann Randall Karsten es verschmerzen, dass die punktgleichen Memmingerinnen sein Team aufgrund der besseren Tordifferenz noch von Platz zwei verdrängten. „Wir haben gezeigt dass wird jedes Team in der Liga schlagen können. Und wenn du weiterkommen willst, dann muss du auch gegen jeden gewinnen.“

Auch Spiel zwei der Halbfinalserie im Modus „best of five“ findet am Sonntag (11.45 Uhr) im Allgäu statt. Die beiden Spiele in Memmingen werden auf www.thefan.fm/memmingen/ im Livestream gezeigt. Partie drei der Serie wird am 5. März (19.45 Uhr) in Mannheim gespielt, wo auch ein mögliches viertes Duell am 6. März (12.30 Uhr) steigen würde. Sollte es zu Spiel fünf kommen, wäre dieses am 9. März (20 Uhr). and

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2