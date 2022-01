Optimale Ausbeute

Mannheim. Die Faustballerinnen des TV Käfertal haben in der Hallen-Bundesliga ein Ausrufezeichen gesetzt. Im Verfolgerduell setzten sich die Mannheimerinnen deutlich mit 3:0 (11:5, 11:8, 12:10) gegen den Tabellendritten TV Stegnitz durch. Da der TVK ein souveränes 3:0 (11:7, 11:6, 11:1) gegen den TSV Gärtringen folgen ließ, zog er im Klassement mit Stegnitz gleich. Beide Clubs weisen eine Bilanz von 16:8 Punkten auf. Das Maß der Dinge bleibt Spitzenreiter TSV Dennach (22:2 Zähler) vor dem TSV Calw (18:6).

Mit Nadine Conrad, Celine Conrad und Yasmin Yasin in der Abwehr sowie Franziska Habitzreither und Marie Suzan Hodel im Angriff zeigten die Käfertalerinnen in der Bertha-Hirsch-Turnhalle von Anfang an einen dominanten Auftritt. Nach den beiden klaren Erfolgen hat der TVK gute Chancen, bei den Deutschen Hallen-Meisterschaften beim SV Moslesfehen/Oldenburg ebenfalls eine gute Rolle zu spielen.

Auch die Bundesliga-Herren des TVK bleiben auf Kurs. Beim TV Augsburg feierte das Team von Trainer Leo Goth einen 5:3 (11:6, 11:5, 11:6, 7:11, 11:7, 7:11, 10:12, 11:2)-Sieg. Die Gäste mussten im Duell mit dem Schlusslicht auf Marcel Stoklasa verzichten, doch Moritz Kiefer, Felix Klassen, Nico Müller, Marcel Moritz und Nick Trinemeier holten die Kohlen aus dem Feuer. „Wir mussten etwas experimentieren, denn ich weiß nicht, wie lange Marcel ausfällt, aber die Mannschaft hat Moral gezeigt“, lobte Goth seine Mannschaft. Weiter geht’s für die Käfertaler am Sonntag (15 Uhr), wenn der TV-SW Oberndorf in die Bertha-Hirsch-Halle im Rott kommt. cr

